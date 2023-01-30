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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, transparan iç çamaşırıyla limitleri zorladı! Bir görene bir daha baktırdı

30.01.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla tanınan sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Sosyal medyada sıklıkla cesur paylaşımlar yapan fenomen isim transparan iç çamaşırı takımıyla bir kez daha limitleri zorladı. Llewellyn’in herkesin kendisini sevmeye teşvik eden paylaşımı kısa sürede gündem olmayı başardı.

23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. Göğüs uçlarında çiçek motiflerinin bulunduğu transparan kırmızı iç çamaşırı takımıyla sevenlerinin karşısına çıkan fenomen isim hayranlarından tam not almayı başardı. Fenomen isim takipçilerinin dikkatini çeken gönderisine bir de kişisel gelişim notu eklemeyi ihmal etmedi.

KENDİNİ SEVMEYE TEŞVİK GÖNDERİSİ

BARBİR KAPAK1

Kırmızı transparan detaylardan oluşan kırmızı iç çamaşırı takımıyla poz veren Llewellyn gönderisine, “Herkese bir aşk mektubu, herkesin hayatı dolu dolu yaşamasına yardımcı olacak bir sonraki seviyeye geçiyoruz. Hak edilen her şeyin temelinde güven, rahatlık ve kendini sevme var” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplmayı başardı.

APOLLONIA LLEWELLYN'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn

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