Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn, transparan iç çamaşırıyla limitleri zorladı! Bir görene bir daha baktırdı

23 yaşındaki sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn Instagram hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarının beğenisini kazanmayı başardı. Göğüs uçlarında çiçek motiflerinin bulunduğu transparan kırmızı iç çamaşırı takımıyla sevenlerinin karşısına çıkan fenomen isim hayranlarından tam not almayı başardı. Fenomen isim takipçilerinin dikkatini çeken gönderisine bir de kişisel gelişim notu eklemeyi ihmal etmedi.

KENDİNİ SEVMEYE TEŞVİK GÖNDERİSİ

Kırmızı transparan detaylardan oluşan kırmızı iç çamaşırı takımıyla poz veren Llewellyn gönderisine, “Herkese bir aşk mektubu, herkesin hayatı dolu dolu yaşamasına yardımcı olacak bir sonraki seviyeye geçiyoruz. Hak edilen her şeyin temelinde güven, rahatlık ve kendini sevme var” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce yorum ve beğeni toplmayı başardı.