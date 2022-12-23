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Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yılbaşı heyecanına erken başladı! Noel Baba kostümü nefesleri kesti

23.12.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla bilinen sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yılbaşı heyecanını takipçilerine erkenden yaşattı. Yaklaşık yarım milyon takipçiye sahip olan Llewellyn cesur Noel Baba kostümüyle poz verdi. Fenomen ismin paylaşımı sosyal medyayı salladı.

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn geçtiğimiz günlerde 5.4 milyon takipçisinin bulunduğu Facebook hesabının hacklendiğini söylemişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken fenomen isim bu kez hayal gücüne az şey bırakan cesur Noel Baba kostümüyle sevenlerinden tam not aldı. Apollonia Llewellyn yılbaşı coşkusunu yaşattığı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

kapak apollonia

Apollonia Llewellyn’in Noel havasına büründüğü paylaşımı takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Her zamanki gibi harikasın” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle muhteşem görünüyor” yorumunu ekledi.

APOLLONIA LLEWELLYN'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn

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