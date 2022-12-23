Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn yılbaşı heyecanına erken başladı! Noel Baba kostümü nefesleri kesti

Sosyal medya fenomeni Apollonia Llewellyn geçtiğimiz günlerde 5.4 milyon takipçisinin bulunduğu Facebook hesabının hacklendiğini söylemişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken fenomen isim bu kez hayal gücüne az şey bırakan cesur Noel Baba kostümüyle sevenlerinden tam not aldı. Apollonia Llewellyn yılbaşı coşkusunu yaşattığı paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Apollonia Llewellyn’in Noel havasına büründüğü paylaşımı takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Her zamanki gibi harikasın” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle muhteşem görünüyor” yorumunu ekledi.