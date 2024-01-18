Sosyal medya fenomeni Arabella Chi'den cesur 'kahve keyfi' pozu! Gömleğinin içine hiçbir şey giymedi... Yetmedi iç çamaşırı altıyla poz verdi

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini toplayan Arabella Chi, Instagram hesabından beyaz bir gömlek ve iç çamaşırı altıyla poz vererek beğeni toplamayı başardı. Fenomen ismin cesur pozu hayranlarından tam not aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini överek yorum yağmuruna tuttuğu gönderisine elindeki kahve fincanıyla poz veren Chi, "Öğleden sonra kahvesi" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ise Chi'nin kıyafet seçimini eleştirerek verdiği pozun fazla açık olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Beyaz don moda mı?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha fazla beğeni için buna gerke yoktu" yorumunu ekledi.



