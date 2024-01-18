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    4. Sosyal medya fenomeni Arabella Chi'den cesur 'kahve keyfi' pozu! Gömleğinin içine hiçbir şey giymedi... Yetmedi iç çamaşırı altıyla poz verdi

    Sosyal medya fenomeni Arabella Chi'den cesur 'kahve keyfi' pozu! Gömleğinin içine hiçbir şey giymedi... Yetmedi iç çamaşırı altıyla poz verdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.01.2024 14:14 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur pozları sayesinde 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Arabella Chi geleneğini bozmadı ve hayranlarının karşısına yine son derece cesur bir kıyafet seçimiyle çıktı. Fenomen isim beyaz gömlek ve iç çamaşırı altıyla poz veren Chi hayranlarının kalp atışlarını hızlandırmayı başardı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini toplayan Arabella Chi, Instagram hesabından beyaz bir gömlek ve iç çamaşırı altıyla poz vererek beğeni toplamayı başardı. Fenomen ismin cesur pozu hayranlarından tam not aldı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini överek yorum yağmuruna tuttuğu gönderisine elindeki kahve fincanıyla poz veren Chi, "Öğleden sonra kahvesi" notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ise Chi'nin kıyafet seçimini eleştirerek verdiği pozun fazla açık olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Beyaz don moda mı?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha fazla beğeni için buna gerke yoktu" yorumunu ekledi.


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    ARABELLA CHI'NIN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen
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