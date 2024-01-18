Sosyal medya fenomeni Claudia Tihan Instagram'ın limitlerini zorlamaya devam ediyor! Yarı çıplak poz verince gündem yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Claudia Tihan yine hayranlarının kalp atışlarını hızlandırdı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında üstsüz poz verdi. Tihan'ın pozu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı cesur pozları sayesinde hayranlarının beğenisini toplayan Cihan Tihan, Instagram hesabının hikaye bölümünden üstsüz bir bir şekilde su içtiği anları yayınladı. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamayı başardı.



