Sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall iç çamaşırlı paylaşımıyla nasihat verdi! “Nazik davranın”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, Instagram’da yaklaşık 272 takipçisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Büyük beden kadınların toplumsal olarak kusurlu sayılan yönlerini kapatması gerektiği algısını tamamen reddeden Nall, her kadının güzel olduğunu vurguluyor. Kadınlar istediklerini giymesi ve istedikleri gibi rahat edebilmesi gerektiğini savunan Nall, moda kalıplarını alt üst ediyor. Modanın sıfır beden üzerinden yürütülmemesi gerektiğini savunan Nall, iç çamaşırlarıyla cesur bir paylaşım yaparak kadınlara seslendi.

“ONA NAZİK DAVRANIN”

Büyük beden sosyal medya fenomeni turuncu çiçek desenli iç çamaşırı takımıyla bir çatıda verdiği pozla moda tabularına meydan okudu. Kadınların bedenlerini ve kendilerini sevmesi gerektiğini belirten Nall, “Sen ve vücudun hayatının geri kalanında birbirine bağlı. Bu yüzden ona nazik davranın” notunu ekledi.

Sosyal medya fenomeninin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya fenomenin güzelliğini öven yorumların yanında birçok kullanıcı ise onu cesaretinden dolayı tebrik etti.