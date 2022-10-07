Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall iç çamaşırlı paylaşımıyla nasihat verdi! “Nazik davranın”

Sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall iç çamaşırlı paylaşımıyla nasihat verdi! “Nazik davranın”

07.10.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada büyük beden kadınların temsilcisi konumunda kabul edilen fenomen isim Isabel Nicholls Nall cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek beden pozitifliğini savundu. Sosyal medyadaki standart güzellik algısını reddederek kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması gerektiğini savunan Nall’in paylaşımı sosyal medyada dikkatleri çekti. Nall’in takipçileri iç çamaşırlı pozunu beğeni yağmuruna tutmayı ihmal etmedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, Instagram’da yaklaşık 272 takipçisiyle geniş bir hayran kitlesine sahip. Büyük beden kadınların toplumsal olarak kusurlu sayılan yönlerini kapatması gerektiği algısını tamamen reddeden Nall, her kadının güzel olduğunu vurguluyor. Kadınlar istediklerini giymesi ve istedikleri gibi rahat edebilmesi gerektiğini savunan Nall, moda kalıplarını alt üst ediyor. Modanın sıfır beden üzerinden yürütülmemesi gerektiğini savunan Nall, iç çamaşırlarıyla cesur bir paylaşım yaparak kadınlara seslendi.

“ONA NAZİK DAVRANIN”

kapak büyük beden1

Büyük beden sosyal medya fenomeni turuncu çiçek desenli iç çamaşırı takımıyla bir çatıda verdiği pozla moda tabularına meydan okudu. Kadınların bedenlerini ve kendilerini sevmesi gerektiğini belirten Nall, “Sen ve vücudun hayatının geri kalanında birbirine bağlı. Bu yüzden ona nazik davranın” notunu ekledi.

Sosyal medya fenomeninin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya fenomenin güzelliğini öven yorumların yanında birçok kullanıcı ise onu cesaretinden dolayı tebrik etti.

ISABEL NICHOLLS NALL'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Isabel Nicholls Nall
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Bir anda şortunu indirdi! İç çamaşırı canlı yayında görününce...

Bir anda şortunu indirdi! İç çamaşırı canlı yayında görününce...

Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...

Olay poz! Altına hiçbir şey giymedi, gömleğini kaldırınca...

Seksi pozları ifşa oldu! “Çocuklarımın okulundan men edildim”

Seksi pozları ifşa oldu! “Çocuklarımın okulundan men edildim”

Yaz sezonunu bir türlü bitiremedi! Islak bikinili paylaşımı olay oldu

Yaz sezonunu bir türlü bitiremedi! Islak bikinili paylaşımı olay oldu

İlginizi Çekebilir

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

11 yıldır tsunamide kaybettiği eşini bulmak için dalış yapıyor!

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Beyler, kokunuzla herkesi büyülemek ister misiniz? Sonbahara en yakışan erkek parfümlerini keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.