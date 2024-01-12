Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll'ün keyif dolu anları! Önce masaj yaptırdı ardından ayna karşısına geçip kusursuz fiziğini sergiledi

Fenomen ismin milyonlarca hayranı ise güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Gerçekten inanılmaz bir güzellik" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmelsin" yorumunu yaptı.