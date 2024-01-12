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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll'ün keyif dolu anları! Önce masaj yaptırdı ardından ayna karşısına geçip kusursuz fiziğini sergiledi

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll'ün keyif dolu anları! Önce masaj yaptırdı ardından ayna karşısına geçip kusursuz fiziğini sergiledi

    12.01.2024 12:04 | Son Güncelleme:
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    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribünlerdeki cesur kıyafet seçimleri sayesinde "Dünyanın en seksi taraftarı" unvanını alarak sosyal medyada bir anda popülerleşen Ivana Knöll limitleri zorlayan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Fenomen isim önce takipçileriyle masaj yaptırdığı anları paylaştı. Ardından ise siyah iç çamaşırı takımıyla ayna karşısına geçerek kusursuz fiziğini cesur bir şekilde sergiledi.

    Eski Hırvatistan güzellik kraliçesi Ivana Knöll, sosyal medyada yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan fenomen isim son olarak hayranlarının karşısına masaj yaptırdığı anları paylaşarak çıktı.

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    Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Knöll masajın ardından ise takipçilerinin karşısına iç çamaşırı takımıyla çıkarak güzelliğini sergilemeyi ihmal etmedi.

    Fenomen ismin milyonlarca hayranı ise güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye "Gerçekten inanılmaz bir güzellik" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmelsin" yorumunu yaptı.

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