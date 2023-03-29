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Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yine rahat durmadı! Bu kez dekolteli bikini üstüyle hayranlarını heyecanlandırdı

29.03.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı cesur seçimleri sayesinde Instagram’ın sınırlarınızı zorlayan Julia Sandoval yine rahat durmadı. 226 bin takipçisinin karşısına kahverengi bir bikini takımıyla çıkan Sandoval’ın bikini üstünü bir gören bir daha baktı.

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Amerikalı fenomen isim genellikle yarı çıplak verdiği pozlarıyla sosyal medyayı sallarken bu kez dekolte tercihiyle zirveye yerleşti.

SOSYAL MEDYADA ÇOK BEĞENİLDİ

Los Angeles’ta çekilen bikini pozlarını paylaşan Sandoval gönderisine, “Günaydın güneş ışığı” notunu ekledi. Sandoval’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sandoval’ın hayranları sevilen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.
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sosyal medya fenomen

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