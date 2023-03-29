Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yine rahat durmadı! Bu kez dekolteli bikini üstüyle hayranlarını heyecanlandırdı

Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını heyecanlandırmayı başardı. Amerikalı fenomen isim genellikle yarı çıplak verdiği pozlarıyla sosyal medyayı sallarken bu kez dekolte tercihiyle zirveye yerleşti.