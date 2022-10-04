Sosyal medya fenomeni Karina Irby cesur paylaşımıyla olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısına geçti

Kendisine ait bir mayo markası bulunan sosyal medya fenomeni Karina Irby, güzellik algısının son yıllarda tamamen değiştiğini savunarak kadınların kusursuz görünme zorunluluğunun bulunmadığını dile getirdi. Kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması gerektiğini söyleyerek beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Irby, sosyal medyada yaratılan güzellik algısını reddediyor. Sosyal medyada filtre ve photoshop uygulamalarıyla insanların tamamen bambaşka bir kişi gibi göründüğünü ifade eden Irby, Instagram’dan yaptığı son paylaşımında doğal halini takipçilerine göstererek tam not aldı.

FENOMEN İSİMDEN CESUR POZ

Kadınların gün içinde şişkinlik yaşamasının normal olduğunu dile getiren Irby, vücutların değişebildiği gerçeğini anlatabilmek adına sosyal medyadan cesur bir paylaşıma imza attı. Ayna karşısına tamamen çıplak bir şekilde geçen Irby, göğüslerini elleriyle kapattığı bir selfiesini yayınladı.

Bedenlerin gün içindeki saatlerde bile değişiklik gösterebileceğini ifade eden Irby gönderisine, “Şişkinlik sizi hiç çirkin, işe yaramaz ve bitkin hissetme noktasına getiriyor mu? Çünkü ben tam olarak o hisleri yaşadım. Regl olduğumu bilmeme rağmen duşa girip çıkarken yansımamdan kaçındım ve tüm zaman boyunca aynaya bakmadım. Bütün kadınların bunu yaşadığını biliyorum. Bu yüzden bu anımı sizinle paylaşmak istedim” notunu ekledi.

Irby’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenomen ismin gönderisi 27 binden fazla beğeni ve binlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin gönderisine, “Her zaman olumluyu getirdiğiniz için teşekkür ederim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu gönderiyi çok takdir ediyorum. Görüldüğümü ve anlaşıldığımı hissediyorum. Teşekkürler.” dedi.