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Sosyal medya fenomeni Karina Irby cesur paylaşımıyla olay oldu! Çırılçıplak aynanın karşısına geçti

04.10.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beden pozitifliğini savunan sosyal medya fenomeni Karina Irby, 1.2 milyon sosyal medya takipçisine bedenlerin standartlaştırılmamasına yönelik paylaşımlar yapıyor. Her bedeninin kendisine ait özellikleri olduğunu savunan fenomen isim sosyal medyada yaratılan kusursuz güzellik anlayışına tamamen karşı çıkıyor. Toplumsal olarak kusur kabul edilen vücudundaki fazla kilolar, selülit ve çatlaklarla barışık olduğunu dile getiren Irby, son paylaşımıyla bir kez daha gündeme gelmeyi başardı.

Kendisine ait bir mayo markası bulunan sosyal medya fenomeni Karina Irby, güzellik algısının son yıllarda tamamen değiştiğini savunarak kadınların kusursuz görünme zorunluluğunun bulunmadığını dile getirdi. Kadınların kendi bedenlerinde mutlu olması gerektiğini söyleyerek beden pozitifliğine yönelik paylaşımlar yapan Irby, sosyal medyada yaratılan güzellik algısını reddediyor. Sosyal medyada filtre ve photoshop uygulamalarıyla insanların tamamen bambaşka bir kişi gibi göründüğünü ifade eden Irby, Instagram’dan yaptığı son paylaşımında doğal halini takipçilerine göstererek tam not aldı.

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Kadınların gün içinde şişkinlik yaşamasının normal olduğunu dile getiren Irby, vücutların değişebildiği gerçeğini anlatabilmek adına sosyal medyadan cesur bir paylaşıma imza attı. Ayna karşısına tamamen çıplak bir şekilde geçen Irby, göğüslerini elleriyle kapattığı bir selfiesini yayınladı.

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Bedenlerin gün içindeki saatlerde bile değişiklik gösterebileceğini ifade eden Irby gönderisine, “Şişkinlik sizi hiç çirkin, işe yaramaz ve bitkin hissetme noktasına getiriyor mu? Çünkü ben tam olarak o hisleri yaşadım. Regl olduğumu bilmeme rağmen duşa girip çıkarken yansımamdan kaçındım ve tüm zaman boyunca aynaya bakmadım. Bütün kadınların bunu yaşadığını biliyorum. Bu yüzden bu anımı sizinle paylaşmak istedim” notunu ekledi.

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Irby’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Fenomen ismin gönderisi 27 binden fazla beğeni ve binlerce yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin gönderisine, “Her zaman olumluyu getirdiğiniz için teşekkür ederim” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu gönderiyi çok takdir ediyorum. Görüldüğümü ve anlaşıldığımı hissediyorum. Teşekkürler.” dedi.

KARINA IRBY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Karina Irby
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