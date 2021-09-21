Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Karina Irby, ‘kusursuz güzellik’ tabularını yıktı! Poz vermediği halini paylaştı

Sosyal medya fenomeni Karina Irby, ‘kusursuz güzellik’ tabularını yıktı! Poz vermediği halini paylaştı

21.09.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada etkileyici olmak için mükemmelliğinin zorunlu olmadığına dikkat çeken Karina Irby, 1.2 milyon takipçisine ilham olabilmek için samimi bir fotoğrafını paylaştı. Poz vermediği ve en doğal hallerinden oluşan fotoğrafları takipçilerini gülümsetmeyi başardı.

Instagram’da gezinirken genellikle tamamen kusursuz görünümlere denk gelirsiniz. Özellikle photoshop ve filtreler ile doğru pozun birleşmesi mükemmele yakın bir sonucu ortaya çıkartır. Çoğu sosyal medya kullanıcısı da aslında uygulamada en güzel halini paylaşmayı tercih eder. Ancak sosyal medya fenomeni Karina Irby, bu düzene ‘dur’ demek için büyük bir adıma imza attı. 31 yaşındaki Avustralyalı fenomen, titizlikle planlanmış ve kusursuz hale getirilmiş fotoğraflar yayınlamak yerine, akışına "kazara özçekimler" yüklemeye karar verdi.

“TAMAMEN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ”

Doğal hallerinden oluşan bir fotoğraf serisi yapmaya karar verdiğini açıklayan Irby, ilk olarak evde aynaya başını yasladığı bir öz çekim paylaştı. Paylaşımına ise, “Düzenlenmemiş tesadüfi öz çekimler! Bu seride her zaman olduğum gibiyim” notunu ekledi.
İkinci gönderisinde ise tatilinden bir kare yayınlayan Irby, uygun pozu yakalamasa bile anı paylaşmaktan hoşlandığını dile getirdi. Irby’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Üçüncü gönderisinde ise sosyal medyanın sağlıklı beslenme rutinlerine meydan okudu. Özellikle sosyal medya fenomenlerinin sağlıklı beslenmeye dair gösterdiği tariflerin yerine Irby, cips yerken çekilen bir fotoğrafını paylaşmayı tercih etti.
Son gönderisinde ise doğru poz şekli olmadığında vücudunun bambaşak görünebileceğinin altını çizen Irby, “Kesinlikle favorim değil. Hatta yayınlayacağımı hiç düşünmüyordum. Bazen samimi içeriğimizi doğru açı, ışık ve poz olmadan yayınlamak önemlidir. İşte buradayım.” cümlelerini yazdı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

2714’ten geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

2714’ten geldiğini iddia etti! Kehanetleri tüyler ürpertti

Milyonlarca kez izlendi! Sevgilisini yatakta bastı

Milyonlarca kez izlendi! Sevgilisini yatakta bastı

Kimse yaşına inanmıyor! Kim Kardashian’ın yöntemini kullanıyor

Kimse yaşına inanmıyor! Kim Kardashian’ın yöntemini kullanıyor

“Memnun etmekten bıktım” dedi! İç çamaşırlarıyla paylaştı

“Memnun etmekten bıktım” dedi! İç çamaşırlarıyla paylaştı

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Pozu beğeni rekoru kırdı! Gerçek halini görenler şoke oldu

Pozu beğeni rekoru kırdı! Gerçek halini görenler şoke oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

1 yıl cinsel ilişkiye girmedi! ‘Hamileyim’ sözü gündem yarattı

1 yıl cinsel ilişkiye girmedi! ‘Hamileyim’ sözü gündem yarattı

Sevenlerini üzen haber! Fenomen isim hayatını kaybetti

Sevenlerini üzen haber! Fenomen isim hayatını kaybetti

Fransa’nın en sıra dışı kenti! Tamamen çıplak dolaşıyorlar

Fransa’nın en sıra dışı kenti! Tamamen çıplak dolaşıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.