Sosyal medya fenomeni Karina Irby, ‘kusursuz güzellik’ tabularını yıktı! Poz vermediği halini paylaştı

Instagram’da gezinirken genellikle tamamen kusursuz görünümlere denk gelirsiniz. Özellikle photoshop ve filtreler ile doğru pozun birleşmesi mükemmele yakın bir sonucu ortaya çıkartır. Çoğu sosyal medya kullanıcısı da aslında uygulamada en güzel halini paylaşmayı tercih eder. Ancak sosyal medya fenomeni Karina Irby, bu düzene ‘dur’ demek için büyük bir adıma imza attı. 31 yaşındaki Avustralyalı fenomen, titizlikle planlanmış ve kusursuz hale getirilmiş fotoğraflar yayınlamak yerine, akışına "kazara özçekimler" yüklemeye karar verdi.

“TAMAMEN GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ”

Doğal hallerinden oluşan bir fotoğraf serisi yapmaya karar verdiğini açıklayan Irby, ilk olarak evde aynaya başını yasladığı bir öz çekim paylaştı. Paylaşımına ise, “Düzenlenmemiş tesadüfi öz çekimler! Bu seride her zaman olduğum gibiyim” notunu ekledi.

İkinci gönderisinde ise tatilinden bir kare yayınlayan Irby, uygun pozu yakalamasa bile anı paylaşmaktan hoşlandığını dile getirdi. Irby’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Üçüncü gönderisinde ise sosyal medyanın sağlıklı beslenme rutinlerine meydan okudu. Özellikle sosyal medya fenomenlerinin sağlıklı beslenmeye dair gösterdiği tariflerin yerine Irby, cips yerken çekilen bir fotoğrafını paylaşmayı tercih etti.