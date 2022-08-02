Sosyal medya fenomeni Kelsie Jean Smeby sosyal medyanın sınırlarını aştı! Elbiseni kalçasından aşağı indirerek poz verdi

Sosyal medya fenomeni Kelsie Jean Smeby, Instagram’ı başka bir cesur pozuyla daha sallamayı başardı. İtalyan model beyaz göğüs ve karın dekolteli elbisesinin içinde özgüveni yüksek pozlar verdi. Elbisesinin alt kısmını kalçalarında aşağıya doğru indiren Smeby gönderisine, “Minimalist” notunu ekleyerek bir güvercin emojisi koydu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Beyaz dekolteli elbisesini sade bir makyaj ve beline kadar uzanan saçlarıyla tamamlayan Smeby’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşmayı başardı.

Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin gönderisine, “O kadar güzel ve o kadar mükemmelsin ki bazen cennetten düşen bir melek olduğunu düşünüyorum” yorumunu yaptı.