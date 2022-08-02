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  4. Sosyal medya fenomeni Kelsie Jean Smeby sosyal medyanın sınırlarını aştı! Elbiseni kalçasından aşağı indirerek poz verdi

Sosyal medya fenomeni Kelsie Jean Smeby sosyal medyanın sınırlarını aştı! Elbiseni kalçasından aşağı indirerek poz verdi

02.08.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabında 917 bin takipçisi bulunan Kelsie Jean Smeby isimli sosyal medya fenomeni, cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek hayranlarını şaşırtmayı başardı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Smeby, fit görüntüsüyle takipçilerinden tam not aldı.

Sosyal medya fenomeni Kelsie Jean Smeby, Instagram’ı başka bir cesur pozuyla daha sallamayı başardı. İtalyan model beyaz göğüs ve karın dekolteli elbisesinin içinde özgüveni yüksek pozlar verdi. Elbisesinin alt kısmını kalçalarında aşağıya doğru indiren Smeby gönderisine, “Minimalist” notunu ekleyerek bir güvercin emojisi koydu.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Beyaz dekolteli elbisesini sade bir makyaj ve beline kadar uzanan saçlarıyla tamamlayan Smeby’in gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yoruma ulaşmayı başardı.
Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismin gönderisine, “O kadar güzel ve o kadar mükemmelsin ki bazen cennetten düşen bir melek olduğunu düşünüyorum” yorumunu yaptı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Daha iyi olmam için bana ilham veriyorsun” diyerek ünlü ismin güzelliğini öven bir yorumda bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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