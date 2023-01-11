Sosyal medya fenomeni Noam Alon, bikinisiyle hayranlarını büyüledi! Bikini altı o kadar küçüktü ki...

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Alon’un güzelliğini öven yorumlar yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliği karşısında övgü dolu yorumlarda hem fikir oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten hayran oldum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Güzelliğin başımı döndürdü” yorumunu yaptı.