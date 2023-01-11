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Sosyal medya fenomeni Noam Alon, bikinisiyle hayranlarını büyüledi! Bikini altı o kadar küçüktü ki...

11.01.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Instagram’ın popüler figürlerinden biri haline gelen Noam Alon, çiçek desenli bikini takımıyla limitleri alt üst eden cesur bir paylaşıma imza attı. Alon’un paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

Sosyal medya fenomeni Noam Alon, ormanlık bir alanda çiçek desenli cesur tasarıma sahip bikini takımıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı. Hayal gücüne az şey bırakan tasarımıyla kameralara poz veren Alon, dekoltesiyle şaşkına çevirdi. 23 yaşındaki İsrailli fenomen gardırop kazasına riskine aldırış etmeden bikini takımıyla rahat tavırlar sergiledi.

ÖVGÜ TOPLADI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği paylaşımında Alon’un güzelliğini öven yorumlar yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliği karşısında övgü dolu yorumlarda hem fikir oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten hayran oldum” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Güzelliğin başımı döndürdü” yorumunu yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya

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