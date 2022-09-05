Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, bebeğiyle plaj gününü paylaştı! Emzirme pozu olay oldu

28 yaşındaki Avustralyalı fitness fenomeni Tammy Hembrow ve nişanlısı Matt Poole Haziran ayında Posy adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Posy’in aileye katılmasıyla birlikte üçüncü kez anne olan Hembrow, doğumdan sonra sağlıklı yaşam rutinine geri dönerek hızla kilolarından kurtulmuştu. Hamilelik sürecinde aldığı kilolarından kurtulan Hembrow, fit görüntüsüyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Hembrow, son olarak minik kızıyla plajda geçirdiği bir günü paylaştı.
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