Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, bebeğiyle plaj gününü paylaştı! Emzirme pozu olay oldu

Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, bebeğiyle plaj gününü paylaştı! Emzirme pozu olay oldu

05.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, Instagram hesabından yaptığı fitness paylaşımları sayesinde kısa sürede ünlenmeyi başarmıştı. Sağlıklı yaşam rutinlerinin yanı sıra hamilelik ve sonrasındaki ebeveynlik dönemlerine ilişkin paylaşım yapan Hembrow, kızıyla plajda bir gününü nasıl geçirdiğini takipçilerine gösterdi. Sosyal medya fenomeninin emzirme pozu olay oldu.

28 yaşındaki Avustralyalı fitness fenomeni Tammy Hembrow ve nişanlısı Matt Poole Haziran ayında Posy adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Posy’in aileye katılmasıyla birlikte üçüncü kez anne olan Hembrow, doğumdan sonra sağlıklı yaşam rutinine geri dönerek hızla kilolarından kurtulmuştu. Hamilelik sürecinde aldığı kilolarından kurtulan Hembrow, fit görüntüsüyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekmişti. Hembrow, son olarak minik kızıyla plajda geçirdiği bir günü paylaştı.

TABU OLARAK GÖRÜLMESİNİ ELEŞTİRDİ

Pembe bir bikini takımı giyen Tammy, diğer iki çocuğu Wolf ve Saskia ile bir plaj gününün tadını çıkarttı. Toplumsal olarak bebeğin herkesin içinde emzirilmesinin tabu olarak görüldüğünü dile getiren Hembrow bu duruma göğsünü tamamen açıp kızını emzirdiği bir fotoğraf paylaşarak meydan okudu. Fenomen isim çocuklarıyla yaptığı eğlenceli paylaşıma “Plaj günü” notunu ekledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tammy Hembrow
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kardeşleri katletti! Yardım çığlıkları sokağı inletti ama...

Kardeşleri katletti! Yardım çığlıkları sokağı inletti ama...

Cinsel organından çıktı: Tam 5 metre! Nedeni 'pes' dedirtti

Cinsel organından çıktı: Tam 5 metre! Nedeni 'pes' dedirtti

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

'Yanlışlıkla' milyarder oldu! Zenginliği kısa sürdü

İlginizi Çekebilir

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Karısının müstehcen pozlarını çekiyor! “Bizi daha güçlü yaptı”

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Kanlar içinde kaldı! Saldırganı görenler şaşkına döndü

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Karısının gözünün önünde intihar etti! Suçlamalara dayanamadı

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Dekolteli kıyafetleri öğretmenin başına bela oldu

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.