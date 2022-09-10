Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, tatilinden samimi görüntüleri paylaştı! Tanga bikini altı sosyal medyayı salladı

Avustralya’da yaşayan 28 yaşındaki fitness fenomeni Tammy Hembrow, nişanlısı Matt Poole ile geçtiğimiz Haziran ayında Posy adını verdikleri kızlarını kucağına almıştı. Doğum kilolarından hızlı bir şekilde kurtulan Hembrow sıklıkla sosyal medyadan annelik rutinlerini de paylaşıyor. Hembrow son olarak doğumdan sonra kısa sürede fit hale gelen vücudunu gösteren bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Endonezya’nın popüler turizm merkezi Bali’de tatil yapan Hembrow sosyal medya takipçilerini unutmadı. Wolf, Saskia ve Posy adını verdiği üç çocuğuyla eğlenceli tatilinden bazı kesitleri sosyal medyadan paylaşan Hembrow sarı tanga bikini takımıyla Bali’deki bir gününü yayınladı. Sosyal medya fenomeninin gönderisi kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.