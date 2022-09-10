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Sosyal medya fenomeni Tammy Hembrow, tatilinden samimi görüntüleri paylaştı! Tanga bikini altı sosyal medyayı salladı

10.09.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından yaptığı sağlıklı yaşam ve fitness paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine kavuşan fenomen isim Tammy Hembrow, yaz tatilini kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda üçüncü çocuğunu kucağına alan ve doğum kilolarından hızla kurtularak gündeme gelen Hembrow, bu kez de Bali tatilinden yaptığı tangalı bikini paylaşımlarıyla olay oldu.

Avustralya’da yaşayan 28 yaşındaki fitness fenomeni Tammy Hembrow, nişanlısı Matt Poole ile geçtiğimiz Haziran ayında Posy adını verdikleri kızlarını kucağına almıştı. Doğum kilolarından hızlı bir şekilde kurtulan Hembrow sıklıkla sosyal medyadan annelik rutinlerini de paylaşıyor. Hembrow son olarak doğumdan sonra kısa sürede fit hale gelen vücudunu gösteren bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Endonezya’nın popüler turizm merkezi Bali’de tatil yapan Hembrow sosyal medya takipçilerini unutmadı. Wolf, Saskia ve Posy adını verdiği üç çocuğuyla eğlenceli tatilinden bazı kesitleri sosyal medyadan paylaşan Hembrow sarı tanga bikini takımıyla Bali’deki bir gününü yayınladı. Sosyal medya fenomeninin gönderisi kısa sürede takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Tammy Hembrow
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