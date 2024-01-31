Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek Instagram'dan fena korkuttu! Göğüslerine böyle sansür uyguladı... "Bikini izini mi kontrol ediyor?"

Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gördüğüm en doğal güzelliklerden biri" yorumu ekledi.