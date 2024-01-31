Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek Instagram'dan fena korkuttu! Göğüslerine böyle sansür uyguladı... "Bikini izini mi kontrol ediyor?"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde hayranlarının beğenisini toplayan Veronika Rajek, Instagram'da dünya geneline yayılan 6 milyonu aşkın takipçiye sahip. Fenomen isim son olarak ev hallerini paylaştı. Krem rengi alt üst takımıyla tekli koltukta otururken poz veren Rajek'in sansürü sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcıları Rajek'in bir pozuna 'Bikini izini mi kontrol ediyor?' yorumunu yaptı.
Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken pozundan Rajek, Instagram'ın topluluk kurallarına meydan okuyan pozunda kendisine sansür uyguladı. Fenomen isim göğüs uçlarının gözüktüğü bölümlere çizgiler çizerek sansür uyguladı.
Fenomen ismin pozu sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde Rajek limitleri zorladı ve şortunu indirerek bikini izini kontrol etti. O anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gördüğüm en doğal güzelliklerden biri" yorumu ekledi.