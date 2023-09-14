Sosyal medya fenomeni yasaklanan koyda yüzdü! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi... Onlarca kişinin ölümüne neden olmuştu

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bence yasak olan bir yerde yüzmeniz büyük saygısızlık" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Burası yüzmeye cesaret edenler için bir ölüm tuzağı. Böyle tehlikeli bir yerin reklamını yapmanız doğru değil" dedi.