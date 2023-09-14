Sosyal medya fenomeni yasaklanan koyda yüzdü! Sosyal medyadan tepkiler gecikmedi... Onlarca kişinin ölümüne neden olmuştu

Instagram, X ve TikTok sayfalarında toplu olarak 9.5 milyon takipçisi bulunan Marina Rivers genellikle sosyal medya hesaplarında seyahatlerinden kesitler paylaşarak kısa sürede fenomene dönüşmeyi başardı. Ancak Rivers'in son paylaşımı başına bela oldu. Tenerife Adası'nın Santiago Del Teide bölgesindeki El Tancon mağarasında yüzdüğü anlarda çekilen pozlarını paylaşan Rivers gönderisiyle tepki çekti.
Tehlikeli akıntıları nedeniyle turistlerin girmesine izin verilmeyen bir mağara olan El Tancon'da çekilen pozuna Rivers, "Ben Makoolu küçük bir deniz kızıyım" notunu ekledi.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bence yasak olan bir yerde yüzmeniz büyük saygısızlık" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Burası yüzmeye cesaret edenler için bir ölüm tuzağı. Böyle tehlikeli bir yerin reklamını yapmanız doğru değil" dedi.
Tenerife Weekly'nin haberine göre, kamera karşısında kesinlikle çekici olsa da mavi lagünün öngörülemeyen akıntıları ve kurtarma ekiplerinin erişmesi zor olan doğal baca benzeri bir oluşum olan "bufadero" nedeniyle turistlere yasak olduğu bildiriliyor.
Jam Press'in haberine göre, 2021 yılı itibarıyla koyda, aralarında İsviçreli 33 yaşındaki Jasmine Ben Ali ve İtalya'dan Giovanni Rodríguez'in de bulunduğu onlarca kişinin öldüğü bildirildi. Bu arada, 2017 yılında, kimliği belirlenemeyen 30 yaşındaki bir İngiliz turist, El Tancón'un yanından geçerken denize sürüklenerek hayatını kaybetti.