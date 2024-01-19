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    4. Sosyal medya onu konuşuyor! Yapay zeka modeli Lexi Love'ın paylaşımları gündem yarattı... Kimse gerçeğinden ayırt dahi edemedi

    Sosyal medya onu konuşuyor! Yapay zeka modeli Lexi Love'ın paylaşımları gündem yarattı... Kimse gerçeğinden ayırt dahi edemedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.01.2024 13:25 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekerek kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başaran 'Lexi Love' fenomen olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyor. Instagram'da 20 bine yaklaşan takipçi sayısına ulaşan Love'ın diğer fenomenlerle arasındaki en büyük farkı yapay zeka tarafından üretilmesi... Öyle ki sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Love'ın gerçek olmadığını bile fark edemiyor.

    Sosyal medyayı yalnız ve aşk acısı çeken erkeklerle iletişim kurmak için yapay zeka tarafından üretilen 'Lexi Love' isimli karakter adeta kasıp kavurdu. Kusursuz vücut hatları sayesinde çoğu kişinin dikkatini çekerek kısa sürede takipçi kitlesini arttıran Love, biyografisinde yapay zeka tarafından üretildiğinin belirtilmesine rağmen pek çok kullanıcı tarafından gerçek zannediliyor.

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    2023 yılının Haziran ayında üretilen yapay zeka mankeni, ayda 20 evlilik teklifi alırken 30'dan fazla dil konuşuyor ve 24 saat boyunca hayranlarıyla iletişim kurmak için hazır.

    Para karşılığında sesli ve görüntülü mesaj gönderebilen, talep edilmesi halinde "yaramaz fotoğraflar" da gönderebilecek şekilde tasarlandı. Bu özellikler sayesinde ise özellikle bekar erkeklerle kurduğu iletişimle ayda 30 bin dolar (yaklaşık 09 bin 661 TL) gelir elde ediyor.

    Love'ın sosyal medyada bulunan açıklamasında ise, 21 yaşında bir "suşi bağımlısı ve direk dansı uzmanı" olduğunu belirtiliyor. Aynı zamanda yoga ve voleybolun ilgi alanları arasında yer aldığı da ifade ediliyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya yapay zeka
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