Sosyal medya onu konuşuyor! Yapay zeka modeli Lexi Love'ın paylaşımları gündem yarattı... Kimse gerçeğinden ayırt dahi edemedi

Sosyal medyayı yalnız ve aşk acısı çeken erkeklerle iletişim kurmak için yapay zeka tarafından üretilen 'Lexi Love' isimli karakter adeta kasıp kavurdu. Kusursuz vücut hatları sayesinde çoğu kişinin dikkatini çekerek kısa sürede takipçi kitlesini arttıran Love, biyografisinde yapay zeka tarafından üretildiğinin belirtilmesine rağmen pek çok kullanıcı tarafından gerçek zannediliyor.
2023 yılının Haziran ayında üretilen yapay zeka mankeni, ayda 20 evlilik teklifi alırken 30'dan fazla dil konuşuyor ve 24 saat boyunca hayranlarıyla iletişim kurmak için hazır.
Para karşılığında sesli ve görüntülü mesaj gönderebilen, talep edilmesi halinde "yaramaz fotoğraflar" da gönderebilecek şekilde tasarlandı. Bu özellikler sayesinde ise özellikle bekar erkeklerle kurduğu iletişimle ayda 30 bin dolar (yaklaşık 09 bin 661 TL) gelir elde ediyor.
Love'ın sosyal medyada bulunan açıklamasında ise, 21 yaşında bir "suşi bağımlısı ve direk dansı uzmanı" olduğunu belirtiliyor. Aynı zamanda yoga ve voleybolun ilgi alanları arasında yer aldığı da ifade ediliyor.