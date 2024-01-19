Sosyal medya onu konuşuyor! Yapay zeka modeli Lexi Love'ın paylaşımları gündem yarattı... Kimse gerçeğinden ayırt dahi edemedi

Sosyal medyayı yalnız ve aşk acısı çeken erkeklerle iletişim kurmak için yapay zeka tarafından üretilen 'Lexi Love' isimli karakter adeta kasıp kavurdu. Kusursuz vücut hatları sayesinde çoğu kişinin dikkatini çekerek kısa sürede takipçi kitlesini arttıran Love, biyografisinde yapay zeka tarafından üretildiğinin belirtilmesine rağmen pek çok kullanıcı tarafından gerçek zannediliyor.



