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Sosyal medyada gündem yarattı! Herkes tarihin kaybolan günlerinin nedenini merak ediyor... “1582 yılında 10 gün kaybettik”

07.12.2022 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya son günlerde “1582 yılına git ve Ekim ayına bak” cümlesiyle adeta kullanıcılar arasında gizli bir mesaj veriyor gibi. Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bu takvimdeki detay sayesinde 1582 yılının sıradışı bir şekilde göründüğü fark edildi. Çünkü 1582 yılının Ekim ayına ait takvimde 4. günden birden 15. güne geçiş yapılıyor.

Sosyal medya kullanıcıları 1582 yılının Ekim ayında normal 31 günden daha az olduğunu keşfettiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Telefonunuzun takvimini 1582'ye kadar kaydırırsanız, o yılın Ekim ayının alışılmadık derecede kısa olduğunu fark edeceksiniz; aslında diğer aylara göre 10 gün daha az günü vardı. Sosyal medya kullanıcıları arasında popüler olan “Biri 1582 yılının Ekim ayını açıklayabilir mi? Zaman gerçek mi?” soru üzerine durum bilimsel bir şekilde açıklandı.

BİLİMSEL OLARAK AÇIKLADI

bilimsel cevap!

Amerikalı astrofizikçi ve bilim iletişimcisi Neil de Grasse Tyson, gizemin ardındaki nedeni sosyal medyadan yaptığı açıklamayla anlattı. Amerikalı astrofizikçi, “1582'ye gelindiğinde, her dört yılda bir Artık Gün olan Jülyen takvimi, Dünya'nın yörüngesine göre fazladan 10 gün birikmişti. Böylece Papa Gregory, o yıl 4 Ekim'in ardından 15 Ekim'in geldiği 10 günü iptal ederek yeni ve son derece doğru takvimine hızlı bir başlangıç yaptı” dedi.

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