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Sosyal medyada milyonlar izlendi! İnsan yüzlü domuz yavrusunu gören inanamadı: "Bebek sesi gibi ağlıyor"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
01.02.2025 11:18
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Filipinler'in başkenti Manila yakınlarındaki Tangjai kasabasında yaşayan bir domuz sahibi olan Alfredo Cardinas Jr. doğum yapan domuzun yavrusunu görünce şaşkına döndü. Doğan domuz yavrusunun yüzünün bir insan yüzünü anımsattığını gören Alferodo, o anları sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler kısa sürede 1.5 milyon izlenmeye ulaştı.

MYNET|DIŞ HABERLER Filipinler'in başkenti Manila yakınlarındaki Tangjai kasabasında Alfredo Cardinas Jr. isimli bir adam sosyal medyadan domuzunun doğum hikayesini paylaştı. İnsan benzeri bir görünümle ve gözleri olmadan doğan bir domuz yavrusu gördüğünde şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Alfredo, "İlk gördüğümde korktum. Ama onu ağlarken duyduğumda daha da şoke oldum. Bir bebek sesi gibi ağlıyordu" dedi.

Aynı anda 8 yavru domuzun doğduğunu ve başka anormalliğe sahip yavrunun bulunmadığını belirten Alfredo, yavrunun kendi ağırlığını destekleyemediği için bir battaniyenin üzerinde yerde yatırıldığını söyledi. Yavru domuz doğumdan sadece 4 saat sonra hayatını kaybetti.

"BAŞKA CİNSLERE GEBE KALMA İHTİMALİ YOK"

"BAŞKA CİNSLERE GEBE KALMA İHTİMALİ YOK"

Yerel veteriner Dr. Ma Christine Hope Dejadena, bir yavru domuzda anormallik olmasının nadir olduğunu ve domuzların başka cinslere gebe kalmadığını söyledi.

Veteriner Dejadena, yavru domuzun doğuştan gelen bir anormalliğe sahip olduğuna inandığını ifade ederek, "Beynin ön lobundaki anormalliklerden kaynaklanan doğuştan gelen bir anormallik. Dişinin gebelik döneminde kimyasallara veya pestisitlere maruz kaldığını düşünüyorum. Bu durum, domuz yavrularının rahimdeki gelişimini etkileyebilir" dedi.

İLK HAFTA İÇİNDE HAYATLARINI KAYBEDERLER

İLK HAFTA İÇİNDE HAYATLARINI KAYBEDERLER

Aslında yapılan bir araştırma, domuz yavrularının yaklaşık %3'ünün anormalliklerle doğduğunu ve domuz yavrularının yaklaşık %17'sinin kusurlu domuz yavruları içerdiğini buldu.

Bu bozukluğa sahip domuz yavrularının çoğu doğumdan sonraki ilk hafta içinde ölür. Ortalama olarak 10 yavru domuzdan iki yavru kaybedilecektir.

Anahtar Kelimeler:
Filipinler domuz
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