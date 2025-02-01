Sosyal medyada milyonlar izlendi! İnsan yüzlü domuz yavrusunu gören inanamadı: "Bebek sesi gibi ağlıyor"

MYNET|DIŞ HABERLER Filipinler'in başkenti Manila yakınlarındaki Tangjai kasabasında Alfredo Cardinas Jr. isimli bir adam sosyal medyadan domuzunun doğum hikayesini paylaştı. İnsan benzeri bir görünümle ve gözleri olmadan doğan bir domuz yavrusu gördüğünde şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Alfredo, "İlk gördüğümde korktum. Ama onu ağlarken duyduğumda daha da şoke oldum. Bir bebek sesi gibi ağlıyordu" dedi.