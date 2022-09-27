Sosyal medyadan tepki çekti! “Erkek arkadaşıma her şeyi ödetiyorum. Ben bir yatırımım ve şımarık olmalıyım”

Kendisini ‘yatırım’ olarak tanımlayan 27 yaşındaki Hannah Chan, ev işlerindeki yardımcısının maaşından en ufak bir kafedeki içeceğine kadar her şeyi erkek arkadaşını ödediğini açıklayarak tepkilerin odağına yerleşti. Liderlik edemeyen iddialı olmayan erkeklerle çıktığı sırada, kendisine bakabilecek birini istediğini fark etti ve 2021 yılının Mayıs ayında kendisine ait bir işletmesi bulunan Ed Reay ile tanıştı. Kanada’da yaşaun Ed, Temmuz 2021'de Hannah ile buluşmak için İngiltere’ye geldi. İkilinin aralarındaki ilişkinin başlamasından sonra ise Ed, İngiltere’ye taşınmaya karar verdi. Yavaş yavaş ilişkileri ilerledikçe, Ed daha fazla mali sorumluluk üstlenmeye başladı ve şimdi tüm tarihlerini, kiralarını, faturalarını ve tatillerini ödüyor.

“BİR İLİŞKİDE DOĞRU YA DA YANLIŞ YOKTUR”

Londra’da iş danışmanı olarak çalışan Hannah, “Bir ilişkide baskın olmak istemediğimi ve bana maddi imkanlar sağlayabilecek birini istediğimi fark ettim. Daha önce iş başarımı ve kazandığım parayı flört etme değerim olarak görüyordum ama bunu istemediğimi fark ettim. Ed'le görüştükten sonra bana geçimini sağlamak istediğini söyledi. "Bir ilişkide doğru ve yanlış yoktur, en önemli şey, bir ilişkide istediğiniz şey için siz ve eşiniz arasındaki değerlerinizin hizalanmasıdır." dedi.

Sevgilisinin paraya değer vermediğini ifade eden Hannah, “Evin yönetimi benden sorumlu. Ed çok paraya değer vermez. Maddi konulardan çok desteklenmeye ve önemsenmeye değer veriyor. Ama planlarımızın çoğunu Ed yapıyor ve şimdi tatillerimizin masraflarını karşılıyor. Onu desteklediğim için beni bir yatırım olarak görüyor ve bu, eskiden kazandığının üç katını kazandığı anlamına geliyor." diye konuştu.

Artık hayatında para kazanmasının hiçbir anlam ifade etmediğini söyleyen Hannah, “Günde yaklaşık üç saat çalışıyorum çünkü hala yaptığım işi seviyorum. Geçmişte işimde başarılı olmayı beni tanımlayan şey olarak görürdüm. Şimdi değil ve bunu gerçekten sevdiğim için yapıyorum. Ed bizi finansal olarak destekliyor ama ben de ilişkimize eşit derecede değer katıyorum.” dedi.