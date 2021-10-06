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  4. Sosyal medyanın bebek fenomenlerinin kazançları dudak uçuklattı! Tek paylaşımları servet değerinde

Sosyal medyanın bebek fenomenlerinin kazançları dudak uçuklattı! Tek paylaşımları servet değerinde

06.10.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesiyle beraber hayatın her alanındaki yerini almaya başladı. Sosyal medya kullanımının aktif hale gelmesi ise ‘fenomenlik’ adı verilen bir meslek kolunun oluşmasını sağladı. Sosyal medya fenomenliği yapan yetişkin isimlere mutlaka denk gelmişsinizdir. Ancak anne ve babalarının açtığı hesaplar sayesinde milyonlarca kişinin takip ettiği ve kazançları servet değerinde olan fenomen bebekleri sizler için araştırdık.

"Instagram'ın en çok kazanan bebeklerini" sıralayan İngiliz "The Sun" gazetesi milyonlarca kişinin takip ettiği isimlerin gönderi başına kazandıkları ücretleri de masaya yatırdı. Fenomene bebeklerin sosyal medya kazançları pek çok yetişkinin maaşını geçiyor.

POPÜLERLİKLERİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

HALSTON BLAKE FISHER

HALSTON BLAKE FISHER
1 milyondan daha az takipçiye sahip olmasına rağmen listede üçüncü sıraya giyim tarzıyla büyük beğeni toplayan Halston Blake Fisher yerleşti. ‘Halston.blake’ ismiyle Instagram üzerinden paylaşım yapan fenomen isim 613 bin takipçiye sahip. Gönderi başına ise 2 bin 191 sterlin (yaklaşık 26 bin TL) kazanıyor.

NOAH TAVARES

NOAH TAVARES
Fenomen bebeklerin sıralamasında listenin başına Noah Tavares yerleşti. Instagram hesabında ‘euamonono” adıyla bilinen Tavares, 1 milyondan fazla takipçiye sahip. Gönderi başına ise ortalama 44 bin beğeni alıyor. Takipçi ve beğeni sayıları nedeniyle sosyal medya reklamlarının aranılan ismi haline gelen Tavares’in her paylaşımı için 3 bin 444 sterlin (yaklaşık 41 bin 545 TL) kazandığını iddia ediliyor.

MARLEIGHT GRANT

MARLEIGHT GRANT
Listemizde ikinci sırada ise Marleigh Grant bulunuyor. Instagram hesabında ‘Theyeetbaby’ adıyla takipçilerine seslenen Grant, içecekleri döktüğü videolar sayesinde kısa sürede ünlendi. 1 milyondan fazla takipçiye ulaşan ikinci bebek olma ünvanını kazanan Grant, gönderi başına 3 bin sterlin (yaklaşık 36 bin TL) gelir elde ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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