Sosyal medyanın bebek fenomenlerinin kazançları dudak uçuklattı! Tek paylaşımları servet değerinde

"Instagram'ın en çok kazanan bebeklerini" sıralayan İngiliz "The Sun" gazetesi milyonlarca kişinin takip ettiği isimlerin gönderi başına kazandıkları ücretleri de masaya yatırdı. Fenomene bebeklerin sosyal medya kazançları pek çok yetişkinin maaşını geçiyor.

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HALSTON BLAKE FISHER 1 milyondan daha az takipçiye sahip olmasına rağmen listede üçüncü sıraya giyim tarzıyla büyük beğeni toplayan Halston Blake Fisher yerleşti. ‘Halston.blake’ ismiyle Instagram üzerinden paylaşım yapan fenomen isim 613 bin takipçiye sahip. Gönderi başına ise 2 bin 191 sterlin (yaklaşık 26 bin TL) kazanıyor.

NOAH TAVARES Fenomen bebeklerin sıralamasında listenin başına Noah Tavares yerleşti. Instagram hesabında ‘euamonono” adıyla bilinen Tavares, 1 milyondan fazla takipçiye sahip. Gönderi başına ise ortalama 44 bin beğeni alıyor. Takipçi ve beğeni sayıları nedeniyle sosyal medya reklamlarının aranılan ismi haline gelen Tavares’in her paylaşımı için 3 bin 444 sterlin (yaklaşık 41 bin 545 TL) kazandığını iddia ediliyor.