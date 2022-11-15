Sosyal medyanın fenomen çapkını Dan Bilzerian flört tavsiyesi verdi! Sosyal medyada yer yerinden oynadı

Sosyal medyadan lüks hayat tarzını paylaşarak milyonlarca takipçisiye ulaşan Dan Bilzerian geçtiğimiz aylarda “Sonunda yaptım” diyerek ismi açıklanmayan bir kadınla paylaşım yaparak kafaları karıştırmıştı. Bilzerian’ın elinde bir buket çiçek tutan kadınla kol kola yürüdüğü paylaşım evlendiği yönünde yorumlanmıştı. Şimdiye kadar yüzlerce farklı kadınla görüntü veren Dan Bilzerian düğün paylaşımının sonrasında hâlâ bekar olduğunu ispat edercesine bir tekne dolu kadınla Yunanistan tatilinden bir kare yayınlanmıştı. Kadınlarla kurduğu ilişkilerle gündem olan Dan Bilzerian bu kez flört tavsiyesi vererek gündeme geldi.

“REDDEDİLMEYE ALIŞIN”

No Jumper podcast'inde konuşan 41 yaşındaki Bilzerian, “Bence dışarı çıkıp bir grup kıza gidip onlara ‘Ah, bence çok güzelsiniz, size bir içki ısmarlayabilir miyim?’ gibi yaklaşmamak gerek. Sadece onlara yaklaşıp onlarla konuşmak, sohbet etmek ve konuşurken rahat olmak yeterli. Bu, kulağa kolay gelse de genç erkeklerin çoğu için zor.Sadece git onlarla konuş, buna alış, reddedilmeye de alış. Bu benim için büyük bir şeydi. Ancak reddedilmeyi kafaya takmayı bıraktığımda bir engeli atladığımı hissettim” dedi.

Üniversite yıllarında kadınlara karşı olan çekingenliğini tamamen üzerinden attığını ifade eden Bilzerian, “O dönemde çok fazla kadınlar konuşuyordum ve bir noktadan sonra sadece kendimin önemli olduğunu fark ettim. Kendimi seviyorum ve bu beni mutlu ediyor” diye konuştu.