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    4. Sosyal medyanın yeni akımı saç kütletme hızla yayılıyor! Dünyanın her yerinden videolar gelmeye devam ediyor

    Sosyal medyanın yeni akımı saç kütletme hızla yayılıyor! Dünyanın her yerinden videolar gelmeye devam ediyor

    30.11.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada her gün farklı bir akım ortaya çıkıyor ve kullanıcılar arasında popüler olmayı başarıyor. TikTok'tan yayılan ve dünyanın pek çok noktasında uygulandığına dair videoların gösterildiği yeni akım ise saç kütletme oldu. Alternatif bir tedavi yöntemi olduğu savunulan saç kütleme videoları sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

    Saç çıtlatma ya da kütleme olarak tanımlanan akım Anadolu'da uzun yıllardır baş ağrısını geçirmek için kullanılan bir yöntem. Kan dolaşımını arttırdığı için saçların daha hızlı uzamasına katkı sağladığı ve baş ağrısını geçirdiğine inanılan yöntemde kuaförler arasında da bir hayli popüler.

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    Uygulamada saçın belli bir noktasından bir tutam ayrılıyor ve parmaklarına gevşek bir şekilde dolanıyor. Ardından ise saç köküne yakın bir şekilde ani bir hareketle saç çekiliyor. Bu noktada kopmasına özen göstermek en önemli aşama.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok saç
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