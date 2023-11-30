Sosyal medyanın yeni akımı saç kütletme hızla yayılıyor! Dünyanın her yerinden videolar gelmeye devam ediyor

Saç çıtlatma ya da kütleme olarak tanımlanan akım Anadolu'da uzun yıllardır baş ağrısını geçirmek için kullanılan bir yöntem. Kan dolaşımını arttırdığı için saçların daha hızlı uzamasına katkı sağladığı ve baş ağrısını geçirdiğine inanılan yöntemde kuaförler arasında da bir hayli popüler.

Uygulamada saçın belli bir noktasından bir tutam ayrılıyor ve parmaklarına gevşek bir şekilde dolanıyor. Ardından ise saç köküne yakın bir şekilde ani bir hareketle saç çekiliyor. Bu noktada kopmasına özen göstermek en önemli aşama.



