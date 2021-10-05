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Sosyal medyayı karıştıran polemik! Sosyal medya fenomenleri Sude Alkış ve Yağmur Çevik arasında ipler gerildi

05.10.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomenleri düzenlenen bir etkinliklere beraber Maldivler’e uçtu. Aralarında Enes Batur, Meryem Can, Sude Alkış, Aleyna Şen ve Buse Plan gibi fenomenlerin olduğu ekip Maldivler’den yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri çekti. Sosyal medyada magazin sayfası bulunan Yağmur Çevik ise Twitter’dan yaptığı paylaşımla sosyal medya fenomenlerinin tepkisini çekti.

Sosyal medya gündemi bu sefer de fenomenlerin birbirlerine yönelik yaptıkları paylaşımlarla hareketlendi. Sude Alkış ve ‘blogyağmuru’ adıyla magazin paylaşımları yapan Yağmur Çevik arasındaki polemik sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sude Alkış yüzleşme talep ederken, Yağmur Çevik ise bunun kendisine yönelik olarak yürütülen bir linç kampanyası olduğunu iddia etti.

HER ŞEY O PAYLAŞIMLA BAŞLADI

Yağmur Çevik’in Twitter hesabından yaptığı “Meme, popo görmekten midem bulandı” ifadesi sosyal medya fenomenlerini kızdırdı. Bu paylaşımı üzerine alınan Sude Alkış ve Aleyna Şen gibi isimler Yağmur Çevik’e ithafen peşi sıra bikinili fotoğraflarını paylaşmaya başladı.
Kimsenin seks objesi olmadığını ve çektirdiği her pozla gurur duyduğunu ifade eden Sude Alkış, ilk olarak sosyal medyadan kendisini sert bir dille eleştirenlere cevap verdi.
Yakın çevresindeki kişilerinde bazen paylaşımlarını abartılı bulduğundan dert yanan Sude Alkış, babasının akrabalarının eleştirilerine verdiği cevabı takipçileriyle paylaştı.
Takipçilerine verdiği yanıtın sonrasında ise Sude Alkış bu sefer oklarını Yağmur Çevik’e çevirdi. Yağmur’un tweetini ‘kendimce bir cevabım var’ diyerek paylaşan Sude Alkış, âdeta ateş püskürdü.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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