Sosyal medyayı karıştıran polemik! Sosyal medya fenomenleri Sude Alkış ve Yağmur Çevik arasında ipler gerildi

Sosyal medya gündemi bu sefer de fenomenlerin birbirlerine yönelik yaptıkları paylaşımlarla hareketlendi. Sude Alkış ve ‘blogyağmuru’ adıyla magazin paylaşımları yapan Yağmur Çevik arasındaki polemik sosyal medyanın gündemine yerleşti. Sude Alkış yüzleşme talep ederken, Yağmur Çevik ise bunun kendisine yönelik olarak yürütülen bir linç kampanyası olduğunu iddia etti.

HER ŞEY O PAYLAŞIMLA BAŞLADI

Yağmur Çevik’in Twitter hesabından yaptığı “Meme, popo görmekten midem bulandı” ifadesi sosyal medya fenomenlerini kızdırdı. Bu paylaşımı üzerine alınan Sude Alkış ve Aleyna Şen gibi isimler Yağmur Çevik’e ithafen peşi sıra bikinili fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Kimsenin seks objesi olmadığını ve çektirdiği her pozla gurur duyduğunu ifade eden Sude Alkış, ilk olarak sosyal medyadan kendisini sert bir dille eleştirenlere cevap verdi.

Yakın çevresindeki kişilerinde bazen paylaşımlarını abartılı bulduğundan dert yanan Sude Alkış, babasının akrabalarının eleştirilerine verdiği cevabı takipçileriyle paylaştı.