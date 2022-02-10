Sosyal medyayı salladı! Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu... İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi, sakallarını uzatıp sarık taktı

Meriç Erkan'ın yeni imajı görenleri hayrete düşürdü. Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan, Esra Erol'un izdivaç programına katılmış ve yaptığı ilginç dans şovlarıyla bir dönem televizyon dünyasına damga vurmuştu.
MERİÇ ERKAN İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ!
İsmini Mahmut olarak değiştirdiğini açıklayan Meriç Erkan sakal bırakıp sarık taktı. Meriç Erkan'ın son halini görenler inanamazken, yaşadığı değişim sosyal medyada günün en çok okunan konularından biri oldu.
'EN SONUNDA KEFENİ GİYECEKSİN'
Meriç Erkan "En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. O güzel köşklerden sonra kabire. Mahmut Erkan'la güvende olduğumu hissettim" yorumunda bulundu.
'HEPSİ KURGUYDU' DİYEREK İTİRAF ETTİ
"İnceleyerek görerek sonunda bu kararı verdim" diyen ünlü isim Esra Erol'a katıldığı programı anlatarak "Hepsi kurguydu" dedi.
''RABBİMLE ARAMDAKİ HESAPLAŞMA''
Meriç Erkan kutlamalara katılmadığını da söyleyerek "Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum" yorumunda bulundu. Erkan, ''Bu bir konsept değil bu başka bir şey. Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma, bir Nasuh tövbesi var. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçiyorsunuz'' dedi.
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