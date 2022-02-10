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Sosyal medyayı salladı! Meriç Erkan'ın yeni imajı olay oldu... İsmini 'Mahmut' olarak değiştirdi, sakallarını uzatıp sarık taktı

10.02.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meriç Erkan'ın yeni imajını gündem yarattı. Katıldığı sabah programlarında yaptığı ilginç danslar ve bir dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla ünlenen Meriç Erkan'ın son halini görenler inanamadı. Maneviyata yöneldiğini ve "Nasuh tövbesi" ettiğini söyleyen Meriç Erkan, sakal bırakıp sarık taktı. İsmini de 'Mahmut' olarak değiştiren Meriç Erkan'ın yeni hayatı gündem oldu. "Ya nasıl böyle bir hayat yaşamışım" diyen Erkan geçmişte yaptığı hatalar olduğunu ancak şimdi huzura kavuştuğunu belirtti.

Meriç Erkan'ın yeni imajı görenleri hayrete düşürdü. Ahu Tuğba'nın eski sevgilisi Meriç Erkan, Esra Erol'un izdivaç programına katılmış ve yaptığı ilginç dans şovlarıyla bir dönem televizyon dünyasına damga vurmuştu.

MERİÇ ERKAN İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ!

İsmini Mahmut olarak değiştirdiğini açıklayan Meriç Erkan sakal bırakıp sarık taktı. Meriç Erkan'ın son halini görenler inanamazken, yaşadığı değişim sosyal medyada günün en çok okunan konularından biri oldu.

'EN SONUNDA KEFENİ GİYECEKSİN'

'EN SONUNDA KEFENİ GİYECEKSİN'
Meriç Erkan "En son kefeni giyeceksin. Bu kadar lüks araçlardan sonra en son cenaze arabasına gireceksin. O güzel köşklerden sonra kabire. Mahmut Erkan'la güvende olduğumu hissettim" yorumunda bulundu.

'HEPSİ KURGUYDU' DİYEREK İTİRAF ETTİ

'HEPSİ KURGUYDU' DİYEREK İTİRAF ETTİ
"İnceleyerek görerek sonunda bu kararı verdim" diyen ünlü isim Esra Erol'a katıldığı programı anlatarak "Hepsi kurguydu" dedi.

''RABBİMLE ARAMDAKİ HESAPLAŞMA''

''RABBİMLE ARAMDAKİ HESAPLAŞMA''
Meriç Erkan kutlamalara katılmadığını da söyleyerek "Ben bir bayanla bir araya gelmiyorum" yorumunda bulundu. Erkan, ''Bu bir konsept değil bu başka bir şey. Rabbimle aramdaki bir hesaplaşma, bir Nasuh tövbesi var. Bütün her şeye tövbe edip bambaşka bir hayata geçiyorsunuz'' dedi.
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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 32 yorum
Klasik Türk insanı. Gençlikte bulunan tüm cevizler kırılacak, tabuta ne kadar yaklaşılırsa o kadar tövbe edilip İslama sığınılacak. Zira islam kolaylıklar dinidir.
KİMSE İNANMIYOR SAHTECİLWR SİZİ
bana göre insan 2 ye ayrılır iyi insan ve kötü insan !!! herşeye saygı duyarım karşımdakinden de aynısını beklerim görüntüsüne bakmam yani kısacası insan olalım yeter..!

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