Squid Game'de kim birinci oluyor? Squid Game'in sonunda kazanan kim?

Son dönemde sıkça gündeme gelen ve Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilen Netflix dizisi Squid Game her geçen gün konuşulmaya devam ediyor. Hayatında sürekli zorluklar yaşayan ve borç batağına düşen insanları bir araya getirip ıssız bir adada onları yarıştırmakta olan "Squid Game'de kim birinci oldu?" sorusu araştırılıyor.