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Squid Game'de kim birinci oluyor? Squid Game'in sonunda kazanan kim?

13.10.2021 02:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin en çok konuşulan Netflix dizisi Squid Game her geçen daha çok konuşulmaya devam ediyor. Hayatında büyük zorluklar yaşayan ve borç batağına düşmüş olan insanları bir araya getirip ıssız bir adada onları yarıştıran Squid Game'in sonunda kimin birinci olduğu merak ediliyor. Peki Squid Game'de kim birinci oluyor? Squid Game'in sonunda kazanan kim? İşte merak edilenler...

Squid Game dizisi gerek konusu gerek oyunculuklarıyla son dönemde sıkça gündeme gelen dizilerden biri. Peki sevilen Kore yapımı dizi Squid Game'de kim birinci oluyor?

SQUİD GAME'DE KİM BİRİNCİ OLUYOR?

Son dönemde sıkça gündeme gelen ve Türkçeye Kalamar Oyunu olarak çevrilen Netflix dizisi Squid Game her geçen gün konuşulmaya devam ediyor. Hayatında sürekli zorluklar yaşayan ve borç batağına düşen insanları bir araya getirip ıssız bir adada onları yarıştırmakta olan "Squid Game'de kim birinci oldu?" sorusu araştırılıyor.
Dizinin senaryosu ve yönetmenliği Hwang Dong-hyuk'a ait. Sevilen dizi Netflix'in Eylül ayında başladıktan sonra kısa sürede platform üzerindeki popüler yapımlarından biri oldu.
Güney Kore yapımı drama dizisi olan Squid Game dünya çapında büyük heyecan oluşturdu. Dizinin finalinde kimin birinci olduğu da merak edilmeye başlandı. Seyircilerin izlerken gerilim yaşadıkları Squid Game'de Seong Gi-hun ( Lee Jung-jae) birinci oluyor.

SQUİD GAME DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

SQUİD GAME DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Park Hae-soo - Cho Sang-woo Lee Jung-jae - Seong Gi-hun Anupam Tripathi, Abdul Ali Heo Sung-tae Jang Deok-su HoYeon Jung - Kang Sae-byeok Oh Yeong-su Oh Il-nam Kim Joo-ryoung - Han Mi-nyeo
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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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