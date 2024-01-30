Su bir anda kana bulandı! Hiçbir şeyden habersiz yüzen kadına köpek balığı saldırdı... Doktorlar açıkladı:Durumu kritik

Olay yerinden çekilen görüntülerde suyun kanla kaplandığı ve iskeleye çıkmak için mücadele eden bir kadın yer aldı. NSW Ambulans Servisi sözcüsü olaya ilişkin olarak, "Ciddi kanaması vardı. Yaraları ağır. Orada bir helikopterimiz var ve ona olay yerinde çok sayıda birim müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.