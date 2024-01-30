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    4. Su bir anda kana bulandı! Hiçbir şeyden habersiz yüzen kadına köpek balığı saldırdı... Doktorlar açıkladı:Durumu kritik

    Su bir anda kana bulandı! Hiçbir şeyden habersiz yüzen kadına köpek balığı saldırdı... Doktorlar açıkladı:Durumu kritik

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    30.01.2024 08:12 | Son Güncelleme:
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    Avustralya'nın Sidney şehrinde yaşanan bir köpek balığı saldırısı herkesi şaşkına çevirdi. Bölgede köpek balığı saldırıları nadir görülse de iklim değişikliği nedeniyle sayıları artmaya başladı. Hiçbir şeyden habersiz yüzen 25 yaşındaki kadın köpek balığı saldırılarının son kurbanı oldu. Bacağından yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken durumunun kritik olduğu belirtildi.

    Avustralya'nın Sidney şehrindeki Elizabeth Körfezi'nde yaşanan olayda 25 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadının yüzdüğü sırada köpek balığı saldırısına uğradığı ifade edildi. Genç kadın sudan çıkartılırken ciddi miktarda kan kaybettiği belirtildi. Olaya tanık olan bir veteriner 25 yaşındaki kadının bacağına turnike uygulayarak kanamanın durmasına yardımcı oldu.

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    OLAY YERİ GÖRÜNTÜLERİ KAN DONDURDU

    Olay yerinden çekilen görüntülerde suyun kanla kaplandığı ve iskeleye çıkmak için mücadele eden bir kadın yer aldı. NSW Ambulans Servisi sözcüsü olaya ilişkin olarak, "Ciddi kanaması vardı. Yaraları ağır. Orada bir helikopterimiz var ve ona olay yerinde çok sayıda birim müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.

    NSW Polisi ise olay sırada genç kadının yüzdüğünü ve bölgede benzer bir durumun yaşanmaması için Deniz Saha Komutanlığı'nın önlem olarak devriye gezdiğini söyledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Avustralya köpek balığı sidney
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