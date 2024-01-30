Su bir anda kana bulandı! Hiçbir şeyden habersiz yüzen kadına köpek balığı saldırdı... Doktorlar açıkladı:Durumu kritik

Avustralya'nın Sidney şehrindeki Elizabeth Körfezi'nde yaşanan olayda 25 yaşındaki ismi açıklanmayan bir kadının yüzdüğü sırada köpek balığı saldırısına uğradığı ifade edildi. Genç kadın sudan çıkartılırken ciddi miktarda kan kaybettiği belirtildi. Olaya tanık olan bir veteriner 25 yaşındaki kadının bacağına turnike uygulayarak kanamanın durmasına yardımcı oldu.
Olay yerinden çekilen görüntülerde suyun kanla kaplandığı ve iskeleye çıkmak için mücadele eden bir kadın yer aldı. NSW Ambulans Servisi sözcüsü olaya ilişkin olarak, "Ciddi kanaması vardı. Yaraları ağır. Orada bir helikopterimiz var ve ona olay yerinde çok sayıda birim müdahale ediyor." ifadelerini kullandı.
NSW Polisi ise olay sırada genç kadının yüzdüğünü ve bölgede benzer bir durumun yaşanmaması için Deniz Saha Komutanlığı'nın önlem olarak devriye gezdiğini söyledi.