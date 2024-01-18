Survivor'da tansiyon bir anda yükseldi! Turabi ve Hakan birbirine girdi! Acun Ilıcalı yine sert çıktı

Survivor All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam oynanan ödül oyununda kıran kırana bir mücadele yaşandı. Gizem Memiç ve Seda Aktuğlu'nun yarıştığı esnada Turabi ve Hakan arasında gerginlik yükseldi ve oyuna ara vermek zorunda kalındı. Acun Ilıcalı yine devreye girdi.
Her bölümü heyecanlı sahnelere tanıklık eden 'Survivor 2024 All Star'ın yeni bölümünde yine tansiyon yükseldi. Ödül oyununun başında Seda Ocak'la yarışan Merve Aydın oyunu kaybettikten sonra çok sinirlendi. Adaya geçtiklerinde herkesle konuşacağını dile getirdi.
TANSİYON BİR ANDA YÜKSELDİ
Gizem Memiç ve Seda Aktuğlu'nun yarıştığı esnada ise Turabi ve Hakan arasında gerginlik yaşandı. İkili arasındaki gerginlik artınca oyuna ara vermek zorunda kalındı. Acun Ilıcalı ise yine devreye girdi.
Seda Aktuğlu ile Gizem Memiç yarıştıkları esnada Turabi, Hakan, Nagihan ve Seda Ocak kenardan destek veriyordu. Turabi mavi takımın yarışmacılarına 'Biraz çekilir misiniz?' diye sordu. Hakan da 'Burası bizim tarafımız' yanıtını verdi.
Turabi de, Hakan da birbirlerinden taviz vermediler. Seda Aktuğlu ve Gizem Memiç'in yarışı henüz devam ederken ikili arasında gerginlikte yükseldi. Takım arkadaşları engellemeye çalışsa da ikili tartışmaya devam etti.
Oyuna düdük sesiyle ara verildi. Turabi ve Hakan yatıştırıldıktan sonra atış yapanların yanına gelinmemesi için yanlarına engel kondu.
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