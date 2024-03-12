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'Survivor'da yaşananlar senaryo mu?' Hande Sarıoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya olay sözler! 'Muz Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı gibi'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
12.03.2024 15:01
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Survivor All Star'da yaşananlar gündeme bomba gibi düştü. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Yiğit Poyraz'ın Dominik'li bir ailenin evine çuvalla girip yiyecek içecek çalması herkesi şoke etti. Survivor'da yaşanan bu olaylar Söylemezsem Olmaz da masaya yatırıldı. Hande Sarıoğlu'nun Acun Ilıcalı yorumu ise sosyal medyayı salladı.

Survivor All Star'da bu sezon kaos hiç bitmiyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmaya bu defa Yiğit Poyraz'ın işlediği suç damga vurdu.


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Acun Ilıcalı, "Poyraz dere kenarındaki kamptan çıkarak ciddi bir mesafe alıp medeniyetin olduğu bölgelere doğru gidip, prodüksiyonu geçtim, prodüksiyonun malzemelerini geçtim, bir Dominik vatandaşının evine girdi. Eve bildiğiniz çuvalla falan giriyor.
Yanlış anlamayın adam Dominik'li. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle de korunulan bir ev. Bildiğiniz Dominik'li ailenin evine girip, evde ne varsa çuvala doldurup ondan sonra devam ediyor. Adam normal şartlarda zaten polise gidecek. Polis gelip Poyraz'ı alacak. Normal şartlarda durum bu. Neyse müdahale ediyoruz" dedi. Bu anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SENARYO MU?

SENARYO MU?
Survivor All Star'daki bu olay Söylemezsem Olmaz'da ele alındı. Program sunucuları Arto, Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu yaşananların senaryo olabileceğini dile getirirken Acun Ilıcalı hakkındaki bir yorum olay oldu.
Yiğit Poyraz'ın tek başına hırsızlık yapmadığını söyleyen Hande Sarıoğlu isimleri veriyorum diyerek; 'Batuhan, Yasin, Ogeday, Furkan, Yaman ve Aysu da bu olayın içinde' dedi.

' ACUNİK CUMHURİYETİNDE...'

' ACUNİK CUMHURİYETİNDE...'
Sarıoğlu; 'Acun Ilıcalı bu ekibi hapse düşmekten kurtarıyor Acunik cumhuriyetinde. Acun Ilıcalı orada Muz Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı gibi. Hemen olaya müdehale ediyor. Yoksa tutuklanacaklar.' ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Hande Sarıoğlu Yiğit Poyraz
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