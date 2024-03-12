'Survivor'da yaşananlar senaryo mu?' Hande Sarıoğlu'ndan Acun Ilıcalı'ya olay sözler! 'Muz Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı gibi'

Survivor All Star'da bu sezon kaos hiç bitmiyor. Her bölümü büyük ses getiren yarışmaya bu defa Yiğit Poyraz'ın işlediği suç damga vurdu.



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Acun Ilıcalı, "Poyraz dere kenarındaki kamptan çıkarak ciddi bir mesafe alıp medeniyetin olduğu bölgelere doğru gidip, prodüksiyonu geçtim, prodüksiyonun malzemelerini geçtim, bir Dominik vatandaşının evine girdi. Eve bildiğiniz çuvalla falan giriyor.

Yanlış anlamayın adam Dominik'li. Ev normal şartlarda silahlı güvenliklerle de korunulan bir ev. Bildiğiniz Dominik'li ailenin evine girip, evde ne varsa çuvala doldurup ondan sonra devam ediyor. Adam normal şartlarda zaten polise gidecek. Polis gelip Poyraz'ı alacak. Normal şartlarda durum bu. Neyse müdahale ediyoruz" dedi. Bu anlar ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

SENARYO MU? Survivor All Star'daki bu olay Söylemezsem Olmaz'da ele alındı. Program sunucuları Arto, Yağmur Çevik ve Hande Sarıoğlu yaşananların senaryo olabileceğini dile getirirken Acun Ilıcalı hakkındaki bir yorum olay oldu.

Yiğit Poyraz'ın tek başına hırsızlık yapmadığını söyleyen Hande Sarıoğlu isimleri veriyorum diyerek; 'Batuhan, Yasin, Ogeday, Furkan, Yaman ve Aysu da bu olayın içinde' dedi.