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  4. Survivor İlayda Şeker estetikle bambaşka biri olmuştu! "Güzelliğimin sırrı güzellik merkezinden geçiyor"

Survivor İlayda Şeker estetikle bambaşka biri olmuştu! "Güzelliğimin sırrı güzellik merkezinden geçiyor"

03.07.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban ile evlenmesiyle sık sık gündeme gelen eski yarışmacılardan İlayda Şeker estetikle bambaşka biri olmuştu. Bu konuda samimi olan İlayda "Güzelliğimi güzellik merkezine borçluyum..." diyerek hayranlarından beğeni topladı.

Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker, İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyordu. Görkemli bir düğün yapan ve mutlu evliliklerine dair pozlarını sık sık paylaşan İlayda Şeker, estetiksiz halini de zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor

İlayda Şeker, daha önce "Güzelliğimi estetiğe borçluyum" açıklamasıyla çok konuşulmuştu. İsmail Balaban'ı eşi Survivor İlayda yine çok açık sözlüydü...

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Şeker'e "Güzelliğini neye borçlusun?" sorusu gelince eski yarışmacı "Güzelliğimin sırrı güzellik merkezinden geçiyor" açıklamasında bulundu.

İlayda Şeker açıklamasının devamında ise "Bu kadar basit, Allah'ın bildiğin kuldan saklamamak gerekiyor. Her işlemi de zaten size gösteriyorum, kalkıp da doğalım demiyorum. Diyenlere de sinir oluyorum" dedi.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
İlayda Şeker evlilik ele

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