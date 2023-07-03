Survivor İlayda Şeker estetikle bambaşka biri olmuştu! "Güzelliğimin sırrı güzellik merkezinden geçiyor"

Survivor 2021 yarışmacısı İlayda Şeker, İsmail Balaban ile yaşadığı aşkla adından söz ettiriyordu. Görkemli bir düğün yapan ve mutlu evliliklerine dair pozlarını sık sık paylaşan İlayda Şeker, estetiksiz halini de zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor

İlayda Şeker, daha önce "Güzelliğimi estetiğe borçluyum" açıklamasıyla çok konuşulmuştu. İsmail Balaban'ı eşi Survivor İlayda yine çok açık sözlüydü...

Şeker'e "Güzelliğini neye borçlusun?" sorusu gelince eski yarışmacı "Güzelliğimin sırrı güzellik merkezinden geçiyor" açıklamasında bulundu.

İlayda Şeker açıklamasının devamında ise "Bu kadar basit, Allah'ın bildiğin kuldan saklamamak gerekiyor. Her işlemi de zaten size gösteriyorum, kalkıp da doğalım demiyorum. Diyenlere de sinir oluyorum" dedi.