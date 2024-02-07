Survivor karıştı! Hilmi Cem sosyal medyanın gündeminde... "Şimdi Survivor izleme vakti"

Survivor son günlerde kavga, kaos... Nagihan ve Aleyna arasında yaşananlar Nefise'nin ağzını bozması derken Acun Ilıcalı çıldırdı.

Acun Ilıcalı "Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size. Kendinizden başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Bana onu dediler bana bunu dediler... Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Tamam abi herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın" dedi ve programı yarıda kesti.

Fragmanda ise Acun Ilıcalı'nın Nagihan'a sözleri dikkat çekti. O görüntüler sonrası Nagihan diskalifiye olduğu haberleriyle gündeme geldi.

Tam da bu sırada bir isim vardı ki sosyal medyada şaha kalktı. O isim Hilmi Cem İntepe idi. Eski yarışmacının Survivor'a döneceğine dair dedikodular yayıldı. Hilmi Cem fanları heyecanlandı. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar...



