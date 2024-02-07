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  4. Survivor karıştı! Hilmi Cem sosyal medyanın gündeminde... "Şimdi Survivor izleme vakti"

Survivor karıştı! Hilmi Cem sosyal medyanın gündeminde... "Şimdi Survivor izleme vakti"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.02.2024 08:03 | Son Güncelleme:
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Survivor'da Nagihan, Aleyna ve Nefise arasından yaşanan gerilim fiziksel temasa kadar gitti. Acun Ilıcalı ilk kez sinirlerine hakim olamadı. Sosyal medya ise o görüntülerden sonra "Hilmi Cem dönsün" yorumlarıyla eski yarışmacıyı TT yaptı.

Survivor son günlerde kavga, kaos... Nagihan ve Aleyna arasında yaşananlar Nefise'nin ağzını bozması derken Acun Ilıcalı çıldırdı.

Acun Ilıcalı "Rahat durulamıyor mu bu programda ne battı size. Kendinizden başka hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Bana onu dediler bana bunu dediler... Normal duramıyor musunuz? Hakaret etmeden bir hayat yok mu? Tamam abi herkes gitsin ne yapıyorsanız yapın" dedi ve programı yarıda kesti.

Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu? Aleyna'yı itti kameraman araya girdi! Acun Ilıcalı'dan olay sözler Survivor Nagihan diskalifiye mi oldu? Aleyna'yı itti kameraman araya girdi! Acun Ilıcalı'dan olay sözler

Fragmanda ise Acun Ilıcalı'nın Nagihan'a sözleri dikkat çekti. O görüntüler sonrası Nagihan diskalifiye olduğu haberleriyle gündeme geldi.

Ekran Alıntısı

Tam da bu sırada bir isim vardı ki sosyal medyada şaha kalktı. O isim Hilmi Cem İntepe idi. Eski yarışmacının Survivor'a döneceğine dair dedikodular yayıldı. Hilmi Cem fanları heyecanlandı. İşte öne çıkan bazı paylaşımlar...

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Anahtar Kelimeler:
Hilmi Cem İntepe Acun Ilıcalı
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