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Survivor Meryem Kasap'ın değişimi yok artık dedittirdi! İşte Meryem Kasap'ın eski hali

01.07.2021 09:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen yarışma Survivor'un 2021 sezonunda ünlüler takımında yer alan milli sporcu Meryem Kasap'ın yıllar içinde yaşadığı büyük değişim ağıları açık bıraktı. Kasap, yarışmada sergilediği performansın yanı sıra, güzelliğiyle de ön plana çıkıyordu. Ancak sosyal medyada ortaya çıkan eski halleri görenleri şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz hafta şampiyonunu seçerek büyük final yapan fenomen yarışma Survivor'un bu yılki yarışmacıları arasında yer alan Meryem Kasap'ın yaşadığı büyük değişim görenleri hayrete düşürdü. 2021 sezonunun ünlüler takımında ter döken milli sporcu Kasap'ın eski halleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Meryem Kasap'ın eski hali...

Survivor Meryem Kasap'ın yaşadığı büyük değişim şaşırttı!

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor'ın 2021 sezonunda yer alan milli sporcu Meryem Kasap'ın büyük değişimi herkesi şaşırttı.
Geçtiğimiz hafta sezonun şampiyonunu seçerek büyük final yapan yarışmada bu yıl ünlüler takımında boy gösteren Kasap, performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyordu.
İzleyici tarafından güzelliği ve fiziki yapısı ile beğeni toplayan Kasap'ın estetik operasyonu geçirmeden önceki halleri ortaya çıktı.
Sosyal medyada eski fotoğraflarını silen Kasap'ın eski hali ile gündem oldu.
29 yaşındaki yarışmacının burnu, dudakları ve yanak kısımlarına yaptırdığı ufak dokunuşlar büyük değişimine neden oldu.
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Anahtar Kelimeler:
survivor
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