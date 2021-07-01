Survivor Meryem Kasap'ın değişimi yok artık dedittirdi! İşte Meryem Kasap'ın eski hali

Geçtiğimiz hafta şampiyonunu seçerek büyük final yapan fenomen yarışma Survivor'un bu yılki yarışmacıları arasında yer alan Meryem Kasap'ın yaşadığı büyük değişim görenleri hayrete düşürdü. 2021 sezonunun ünlüler takımında ter döken milli sporcu Kasap'ın eski halleri sosyal medyada gündem oldu. İşte Meryem Kasap'ın eski hali...

Geçtiğimiz hafta sezonun şampiyonunu seçerek büyük final yapan yarışmada bu yıl ünlüler takımında boy gösteren Kasap, performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyordu.

İzleyici tarafından güzelliği ve fiziki yapısı ile beğeni toplayan Kasap'ın estetik operasyonu geçirmeden önceki halleri ortaya çıktı.