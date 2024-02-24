Tabancayla poz vermek istedi! Kafasına dayadığı silah bir anda patladı... Şok içinde yayına devam etti

Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Resmen eceline susamış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir silaha her zaman dolu gibi davranın. Boş olduğuna emin olsanız dahi namlu asla bir canlıya dönük olmamalı veya arkasında canlı olabilecek ve merminin geçebileceği bir yere bile dönük olmamalı" yorumunu yaptı.