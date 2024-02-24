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    4. Tabancayla poz vermek istedi! Kafasına dayadığı silah bir anda patladı... Şok içinde yayına devam etti

    Tabancayla poz vermek istedi! Kafasına dayadığı silah bir anda patladı... Şok içinde yayına devam etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.02.2024 13:45
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir kadın tabancayı kafasına dayayarak poz vermek istedi. Silahın boş olduğunu zanneden genç kadın tetiği çekince bir anda tabancanın patlaması üzerine şaşkına döndü. O anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu.

    Yurt dışında kaydedilen bir görüntüde kamera karşısına tabancayla geçen kadın poz vermek isterken faciadan kıl payı kurtuldu. Görüntülerde tabancanın sürgüsünü çeken kadın silahın boş olduğunu sanıyordu ancak işler planladığı gibi gitmedi. Kamera karşısına kafasına silahı dayadığı anda tetiğe basan kadın tabancanın bir anda patlamasıyla büyük bir şok yaşadı.


    youtube

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    O anlarda yaşadığı şokun etkisinden çıkamayan genç kadın bir süre daha yaşananları kameraya kaydetmeye devam etti. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Resmen eceline susamış" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir silaha her zaman dolu gibi davranın. Boş olduğuna emin olsanız dahi namlu asla bir canlıya dönük olmamalı veya arkasında canlı olabilecek ve merminin geçebileceği bir yere bile dönük olmamalı" yorumunu yaptı.

    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Yemin ediyorum korku filmi gibisin. Gerilim korku hepsi var" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    patlama sosyal medya silah tabanca
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