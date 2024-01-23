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    4. Takipçileri sosyal medya fenomeninden canlı yayında tepki çeken hareket! O anlar kısa sürede viral oldu

    Takipçileri sosyal medya fenomeninden canlı yayında tepki çeken hareket! O anlar kısa sürede viral oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.01.2024 11:36 | Son Güncelleme:
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    Çinli sosyal medya fenomeni Ni Wenyue, TikTok'ta canlı yayın yaptığı sırada hayranlarının istediği üzerine duvarın dibine giderek amuda kalktı. Bluzunu pijama altının içine sokmasına rağmen fenomen ismin frikik vermekten kurtulamadı. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral olmayı başardı.

    Çinli fenomen Ni Wenyue, hayranlarından birinin isteği üzerine amuda kalkmaya başladığında 10 binden fazla takipçisine canlı yayın yapıyordu. Takipçilerinin isteğiyle amuda kalktığı sırada göğüsleri görünen fenomen isim büyük bir utanç yaşadı. Göğüslerinin canlı yayında gözüktüğünü fark eden fenomen hızla ayağa kalkarak canlı yayını sonlandırdı. Ancak canlı yayın sırasında alınan ekran görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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    KURGU OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

    Canlı yayında amuda kalkmadan önce fenomen ismin bluzunu pijama altının içine soktuğu görüldü. Ancak amuda kalktığında yer çekimine meydan okuyamayan bluz bir adan fenomen ismin yüzünde toplandı.

    Görüntüleri sosyal medyada viral olmasından sonra kullanıcılar arasında bir tartışma başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin bilinçsiz bir şekilde bu hareketi yaptığını savunurken bazıları ise, hesabına dikkat çekmek için bunu kasıtlı olarak yapmış olabileceğini iddia etti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Çin
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