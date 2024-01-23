Takipçileri sosyal medya fenomeninden canlı yayında tepki çeken hareket! O anlar kısa sürede viral oldu

Görüntüleri sosyal medyada viral olmasından sonra kullanıcılar arasında bir tartışma başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin bilinçsiz bir şekilde bu hareketi yaptığını savunurken bazıları ise, hesabına dikkat çekmek için bunu kasıtlı olarak yapmış olabileceğini iddia etti.