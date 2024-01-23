Takipçileri sosyal medya fenomeninden canlı yayında tepki çeken hareket! O anlar kısa sürede viral oldu

Çinli fenomen Ni Wenyue, hayranlarından birinin isteği üzerine amuda kalkmaya başladığında 10 binden fazla takipçisine canlı yayın yapıyordu. Takipçilerinin isteğiyle amuda kalktığı sırada göğüsleri görünen fenomen isim büyük bir utanç yaşadı. Göğüslerinin canlı yayında gözüktüğünü fark eden fenomen hızla ayağa kalkarak canlı yayını sonlandırdı. Ancak canlı yayın sırasında alınan ekran görüntüleri kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
Canlı yayında amuda kalkmadan önce fenomen ismin bluzunu pijama altının içine soktuğu görüldü. Ancak amuda kalktığında yer çekimine meydan okuyamayan bluz bir adan fenomen ismin yüzünde toplandı.
Görüntüleri sosyal medyada viral olmasından sonra kullanıcılar arasında bir tartışma başladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin bilinçsiz bir şekilde bu hareketi yaptığını savunurken bazıları ise, hesabına dikkat çekmek için bunu kasıtlı olarak yapmış olabileceğini iddia etti.