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  4. Tam 350 yıldır öylece duruyordu! Kapağını kaldırınca hazine çıktı, görenler inanamadı

Tam 350 yıldır öylece duruyordu! Kapağını kaldırınca hazine çıktı, görenler inanamadı

02.08.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzmanlar, 350 yıldır Bahamalar'ın köpek balıklarıyla dolu sularının altında saklanan, 17. yüzyıldan kalma efsanevi bir gemi enkazından yeni hazineler ortaya çıkardı. Ortaya çıkan hazineler arasında el değmemiş altın ve gümüş sikkeler, paha biçilemez mücevherler, değerli taşlar, tarihi savaş aletleri ve Çin porselenleri çıktı.

4 Ocak 1656'da kuzey Bahamalar'daki Little Bahama Bank açıklarında batan iki katlı bir İspanyol kalyon gemisi Nuestra Señora de las Maravillas’a ait yeni hazinelere ulaşıldı. Batan geminin 8 bölümünden oluştuğu düşünülüyordu ve büyük bir çoğunluğu 1656 ila 1990’lı yıllar arasında yapılan kazılarda keşfedilmişti. Ancak modern teknolojiyle birlikte 350 yıl önce batan geminin daha önce hiç keşfedilmemiş ve dokunulmamış hazinelerine ulaşıldığı açıklandı.

KAÇAK MALLAR OLABİLECEĞİ KONUŞULDU

Modern teknolojik aletler kullanılarak yapılan araştırmada İspanyol zeytin kavanozları, Çin porselenleri, altın ve günüş sikkeler ile Don Martin de Aranda Gusmán'a ait gümüş bir kılıç sapı bulundu.
Aynı zamanda İspanyol deniz ticaretinde son derece aktif olan dini bir şövalye grubu Santiago Tarikatı üyeleri tarafından giyilen dört kolye de kurtarıldı.
Uzmanlar eşyalardan bazılarının İspanyol tüccarların ve yetkililerin yasadışı olarak elde ettikleri kaçak mallar olabileceğini belirtti.
Nuestra Señora de las Maravillas gemisi tam 891 ton ağırlığında ve Tierra Firme filosunun bir parçası olarak seferine başlamıştı. Kraliyet eşyaları ve özel sevkiyatlar ile zengin misafirlerini alan gemi Küba’nın başkenti Havana’dan İspanya’ya doğru hareket halindeydi.
1656'da amiral gemisiyle çarpıştıktan ve bir resife çarptıktan sonra hızla battı ve 600 kişinin ölümüne yol açtı. Gemide bulunan kişilerin bir kısmı suyun üzerindeki gemi parçalarına tutunarak hayatta kalmaya çalıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Bahamalar hazine
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