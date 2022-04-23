Tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'de ortaya çıkarılan tünel turizme açılıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca 2014 yılında yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tesadüfen ortaya çıkarılan, yıllarca devam eden temizleme ve restorasyon çalışmaların ardından bazı bölümleri 2020 yılı temmuz ayında turizme açılan Kayaşehir'de yeni alanların keşfi sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca üçüncü derece arkeolojik sit alanı ilan edilen, içinde kayadan oyma kilise, çok sayıda oda, hayvan barınaklarının bulunduğu alanı ziyaret edenler, kayadan oyma uzun tünelden geçerek farklı deneyim yaşayacak. “ÖNEMLİ BİR TURİZM DESTİNASYONU HALİNE GELECEK” Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Kayaşehir'in 6'ncı yüzyıldan bugüne kadar yaşam izlerini taşıyan bir alan olduğunu, yakın gelecekte önemli bir turizm destinasyonu haline gelebileceğini belirtti. Alandaki çalışmalar sürdükçe heyecan uyandıran yeni bulgularla karşılaşıldığını aktaran Savran, Kayaşehir yeni keşiflerle genişliyor. Burası zamanla keşfedilmeye açık bir yer, henüz açılmamış ama varlığını bildiğimiz mekanlar ve tüneller var. Yeni açılan tünel de gezilebilir hale gelecek ve Kayaşehir, yamaçtan girilen bir yer altı şehri olacak. Turizme önemli katkıları olacaktır. Kayaşehir'in tamamı ortaya çıktığında eşsiz bir turizm uğrak noktası haline gelecek." dedi.

“YENİ KEŞİFLERLE GENİŞLİYOR”

Kayaşehir'de ziyarete açık bölümler arasına eklenen tünelin turistlerin ilgisini çekeceğine inandığını aktaran İstanbulluoğlu, bir insanın içinde rahatlıkla yürüyebileceği genişlikte olduğunu belirtti. İstanbulluoğlu, "Burada, bir yeraltı şehrinde olan bütün oluşumlar, insanlar ve hayvanların günlük yaşamlarını sürdürdüğü alanların yanı sıra 186 metre uzunluğunda su tüneli var. Burası, 2015 yılından beri açmaya başladığımız bir alan. Tünel, güçlendirme çalışmalarıyla birlikte hazır hale geliyor. Turizm sezonunda da insanların gezisine açılacak." diye konuştu.

Alanda yürütülen çalışmalardan sorumlu arkeolog Semih İstanbulluoğlu ise geçmişte insanların yaşam alanı olarak kullandığı Kayaşehir'in bölgedeki yeraltı şehirlerinden farklı özellikler taşıdığını ifade etti.