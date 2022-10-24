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  4. Taş gibi poğaçalara veda edin! Poğaçaların yumuşacık olması için püf noktaları

Taş gibi poğaçalara veda edin! Poğaçaların yumuşacık olması için püf noktaları

24.10.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Poğaça günün her saatinde yenilebilen enfes lezzetler arasında bulunuyor. Misafirlere ikram edilecek yiyecekler düşünüldüğünde ilk akla poğaça geliyor. Poğaçanın yapımı oldukça kolay olsa da tarifinde gözden kaçan püf noktalar poğaçanın taş gibi olmasına neden olabiliyor. Oysaki yumuşacık poğaça yapmanın yolu çok kolay. İşte yumuşak poğaça yapmak için uymanız gereken püf noktalar...

Poğaçanın lezzeti tariften tarife değişiyor. Herkesin kendi zevkine göre oluşturduğu, bulduğu belirli bir poğaça tarifi bulunuyor. Ancak tarifler farklı olsa da herkesin istediği şey aynı kapıya çıkıyor. Yumuşacık poğaçalar hayalleri süslüyor. Annelerimizin yaptığı yumuşak poğaçaların nasıl yapıldığını merak ediyorsanız uygulamanız gerekenler adımlar oldukça basit.

POĞAÇALARIN DAHA YUMUŞAK OLMASI İÇİN NE YAPILMALIDIR?

MUTLAKA MAYA KULLANIN

MUTLAKA MAYA KULLANIN
Yumuşacık bir poğaça hamuru yapmak isterseniz mutlaka mayalı poğaça hamurlarını tercih edin. Kabartma tozlu poğaça hamurları da puf puf kabarır ancak mayalı hamurlar bu konuda çok daha fazla başarılı. Maya hamurlara çok daha yumuşacık bir kıvam verir. Maya olarak da yaş maya veya kuru maya kullanabilirsiniz. Ekşi mayaların poğaça hamuruna verdiği kıvam ve doku oldukça farklı.

SIVI MALZEMELER ILIK OLMALI

SIVI MALZEMELER ILIK OLMALI
Tüm o yumuşacık kıvamın sırları hamurunda saklı. Hamurunu hazırlarken süt, su gibi sıvıları mutlaka ılık bir şekilde kullanın. İlk aşama mayayı aktif hale getirmek ile başlıyor. Bu sayede poğaçanız çok daha güzel kabarıyor. Süt veya ılık su veya her ikisini birlikte bir kaba ilave edin. Çok sıcak ya da soğuk olmamalarına, hafif ılık olmalarına özen gösterin. Ardından şeker ve mayayı da ekleyerek güzelce karıştırın. Poğaça hamurlarına mutlaka şeker ilave edin. Mayanızın daha aktif olmasına yardımcı olacaktır. Bu şekilde birkaç dakika bekletin, tarifinizde varsa sıvı yağ, soda, sirke gibi malzemeleri ekleyin. Özellikle soda ilavesi poğaçalarınızın daha kabarık olmasına yardımcı olacaktır.

TUZU TÜM MALZEMELERDEN SONRA EKLEYİN

TUZU TÜM MALZEMELERDEN SONRA EKLEYİN
Sıvıları eklediğiniz aşamada tuz ilave etmeyin. Tuz ilavesi mayanın aktif olmasını engelleyebilir. Bu nedenle tüm sıvı malzemeleri ve unu ilave ettikten sonra tuzunu da koyup güzelce yoğurun. Gelelim ikinci yumuşaklık için dikkat edilmesi gereken noktaya. Unu çok fazla ilave etmeyin. Tarifinizde yazan miktarların dışına çıkmamaya özen gösterin ve un eklemesi yaparken mutlaka azar azar ilave edin. İhtiyaç halinde un ilave ederek hamurunuzun kıvamını ayarlayın.

ILIK FIRINDA MAYALANDIRIN

ILIK FIRINDA MAYALANDIRIN
Ardından üzerini hava almayacak şekilde kapatıp kışları ılık bir fırında yazları da oda sıcaklığında mayalandırmaya bırakın. Hamurunuz iki katına çıkana kadar mayalandırmayı ihmal etmeyin. Özellikle kış aylarında oda sıcaklığı farklı olduğu için ılık fırında mayalandırarak süreci hızlandırabilirsiniz.

ŞEKİL VERDİKTEN SONRA YİNE MAYALANDIRIN

ŞEKİL VERDİKTEN SONRA YİNE MAYALANDIRIN
Hamur mayalanınca havasını alıp şekil verin. Tepsiye dizip üzerini kapatın ve yeniden 10-15 dakika kadar tepsi mayalandırmasına bırakın. Ardından üzerine yağ, yumurta sarısı gibi malzemeler sürerek, susam çörek otu gibi malzemeler ilave ederek fırına verin.
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