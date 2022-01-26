Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Yıldız Kaplan zamana meydan okuyor

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile yıldızı parlayan Yıldız Kaplan ekranlara ara vermişti.
YILDIZ KAPLAN SON HALİYLE HAYRAN BIRAKTI
Şimdilerde 52 yaşında olan ünlü isim, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
Şimdilerde bir torun sahibi olan Kaplan, paylaşımlarıyla hayranlarıyla hasret gideriyor.
Yayınlandığı döneme damga vuran 'Tatlı Kaçıklar' dizisinde canlandırdığı 'Seksi Şempanze' rolüyle şöhreti yakalamıştı.
90'lı yılların sonunda yayınlanan başrollerini Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş'in paylaştığı komedi dizisi 'Tatlı Kaçıklar' tam beş yıl sürmüştü.
Dizide 'Çat çat çat Kel Bezhat'ın sevgilisi 'Seksi Şempanze' karakterine ise oyuncu Yıldız Kaplan canlandırıyordu.
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