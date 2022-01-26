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  4. Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Yıldız Kaplan zamana meydan okuyor

Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'siydi! Yıldız Kaplan zamana meydan okuyor

26.01.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş'in paylaştığı bir döneme damga vuran komedi dizisi 'Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si Yıldız Kaplan aradan geçen 26 yıla rağmen güzelliğiyle kendisine hayran bırakmaya devam ediyor.

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile yıldızı parlayan Yıldız Kaplan ekranlara ara vermişti.

YILDIZ KAPLAN SON HALİYLE HAYRAN BIRAKTI

Şimdilerde 52 yaşında olan ünlü isim, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.
Şimdilerde bir torun sahibi olan Kaplan, paylaşımlarıyla hayranlarıyla hasret gideriyor.
Yayınlandığı döneme damga vuran 'Tatlı Kaçıklar' dizisinde canlandırdığı 'Seksi Şempanze' rolüyle şöhreti yakalamıştı.
90'lı yılların sonunda yayınlanan başrollerini Mehmet Ali Erbil ile Yalçın Menteş'in paylaştığı komedi dizisi 'Tatlı Kaçıklar' tam beş yıl sürmüştü.
Dizide 'Çat çat çat Kel Bezhat'ın sevgilisi 'Seksi Şempanze' karakterine ise oyuncu Yıldız Kaplan canlandırıyordu.
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