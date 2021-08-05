Tayland usülü kırmızı körili ördek nasıl yapılır? İşte Tayland usülü kırmızı körili ördek tarifi ve malzemeleri...

MasterChef Türkiye'de yarışmacılar bugün Tayland usülü kırmızı körili ördek yaptı. Sevilen yarışmanın yeni bölümü sonrası ördeğin tarifi ve malzemeleri de merak edilmeye başlandı. Peki Tayland usülü kırmızı körili ördek nasıl yapılır?
Tayland usülü kırmızı körili ördek nasıl yapılır?
Bugün MasterChef Türkiye'de Tayland usülü kırmızı körili ördek yapıldı. Ördeğin pişmesi işlemine oldukça dikkat edilmesi gereken yemekte, körinin lezzet boyutuna da dikkat edilmesi gerekmekte.
Malzemeleri neler?
Kırmızı köri salçası
Hindistan cevizi sosu
Balık sosu
Tayland reyhanı
Izgara ördek göğsü
Biraz esmer şeker
Kefir yaprağı
Çeri domates
Tayland usulü kırmızı körili ördek tarifi...
Öncelikle Tayland usulü kırmızı körili ördek tarifi için ördeği kızartın. Ördek kızarırken sosu hazırlamaya başlamalısınız. Ocakta Hindistan cevizi sütünde kırmızı köri salçasını eritin. Köri salçasının erimesinin ardından üzerine biraz daha Hindistan cevizi sosu ekleyin ve yaptığınız karışımı kaynatın.
Kaynamasının ardından üzerine kefir yaprağını, şekeri, balık sosunu, çeri domatesleri, doğranmış yeşil ve kırmızı dolmalık biberleri ilave edin. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra birbirinin lezzetini almasını beklemelisiniz. Sonrasında kızarttığınız ördekleri ince şekilde doğrayarak bu sosa ilave edin ve karıştırın. Son olarak ise fesleğenleri de ekleyin. Yemeğiniz servise hazır hâle getirebilirsiniz. Afiyet olsun.
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