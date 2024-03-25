Yargı dizisindeki tecavüz sahnesine tepki yağmıştı! Sema Ergenekon sessizliğini o replikle bozdu: "Sosyal medyadan sallamakla..."

Yargı dizinin son bölümlerinde Eren Komiser'in kızı Tuğçe'nin başına gelenler sosyal medyada olay oldu.
Her bölümü merakla beklenen Yargı dizisi pazar akşamlarına damga vuruyor. Dizi son bölümlerde yayınlanan tecavüz sahnesinden dolayı izleyicilerden tepki aldı.
Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun başrolü paylaştığı Yargı dizisinin son bölümlerinde bir kadına tecavüz edilmesini engelleyen Tuğçe'nin tecavüze uğraması ortalığı ayağa kaldırmıştı.
Tecavüz sahnesi sosyal medyada gündem olurken seyirci tepkisini de sosyal medyada gösterdi. Tepki çeken sahneyle ilgili dizinin senaristi Sema Ergenekon günlerdir sessizliğini koruyordu. Konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamıştı.
Ünlü senarist sessizliğini dizide yer verdiği bir replikle bozdu. Ilgaz'ın "Öyle sosyal medyadan sallamakla da olmuyor bu iş. İcraat lazım ki caydırıcı olsun karşı taraf için" sözleri tepki gösterenlere gönderme olarak algılandı.
Söz konusu sahne sosyal medyada gündem olurken izleyecilerden sahneyle ilgili yorum yağdı.