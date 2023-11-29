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    4. 'Tehlikede' dedi, deprem için illeri tek tek uyardı: İstanbul, İzmir, Bingöl, Muş, Bitlis, Van... Japon uzman korkuttu: Hazır olun!

    'Tehlikede' dedi, deprem için illeri tek tek uyardı: İstanbul, İzmir, Bingöl, Muş, Bitlis, Van... Japon uzman korkuttu: Hazır olun!

    29.11.2023 13:04 | Son Güncelleme:
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    Türkiye, 6 Şubat'taki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da kentsel dönüşüm süreçleri devam ediyor. Her fırsatta Türkiye'nin bir deprem bölgesi olduğunu hatırlatan uzmanlardan yeni uyarılar da geliyor. Son olarak Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki; Marmara Bölgesi ve İzmir ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni işaret etti: "Tehlikeli! Hazır olmak lazım"

    Japon uzman Moriwaki'den başta İstanbul ve İzmir olmak üzere deprem konusunda endişelendiren açıklamalar geldi. Moriwaki "İzmir ve Marmara Bölgesi’nde İstanbul’a dikkat etmek lazım. Şimdiden hazır olmak lazım. İstanbul tarafı tehlikeli bölge olarak söyleyebiliriz." diye konuştu. Kahramanmaraş ve Hatay bölgesinde artçı depremlerin iki yıl kadar daha devam edebileceğini belirten Moriwaki,"Karlıova, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van bölgesinde dikkatli olmak lazım." dedi.

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    Japon deprem uzmanı Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, bir yapı kimyasalları firmasının ‘Yeniden Hep Birlikte Ayağa Kalkıyoruz’ mottosuyla başlattığı deprem bölgesindeki şehirlerdeki seminerlerini sürdürüyor. Depreme karşı alınabilecek önlemlerle ilgili eğitim seminerleri için özel olarak tasarlanan ‘Kaşif’ isimli tırla Hatay, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya illerinde seminerler veren Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki ve beraberindeki uzmanların bir sonraki durağı Elazığ oldu. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Moriwaki, Marmara ve İzmir ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni işaret ederek önemli uyarılarda bulundu.

    "MARMARA BÖLGESİ'NDE VE İZMİR'DE DEPREM OLABİLİR"

    "MARMARA BÖLGESİ'NDE VE İZMİR'DE DEPREM OLABİLİR"
    Özellikle dikkat çektiği bölgelerde ve ülke genelinde muhtemel depremlerden en az hasarla çıkabilmesi için herkesin ortak hareket etmesi, binaların kentsel dönüşümle güçlendirilmesi gerektiğini belirten Moriwaki, “İnşaat mühendisleri ve mimarlar ile birlikte düzgün inşaat nasıl yapılır onu anlatmaya çalışıyoruz. Bu konuda il il gezip paylaşım yapıyoruz. Hedefim normalde ‘Japonya’da deprem gelse de bina çökmüyor ve insan ölmüyor’ diye bilinen gerçeği, Türkiye’yi de o seviyeye hep beraber getirmektir. 24 Ocak Elazığ depreminden sonra Kahramanmaraş, ardından Hatay’da deprem oldu. Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) uzun zaman kırılmadı ve kırılmaya başladı. Bu kırılma devam ederken Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Denizli ve Kıbrıs taraflarında deprem oldu.
    Bazen depremde fay hattı geriye dönebiliyor. O zaman Bingöl, Karlıova, Bitlis, Muş ve Van’a kadar devam eden geriye dönüşte bir deprem olabileceğini söyleyebiliriz. Türkiye genelinde ise Marmara Bölgesi ve İzmir’de deprem olabilir. Dün Tunceli’de, birkaç gün önce Malatya’da deprem oldu. Bunların artçı deprem olduğunu söyleyebiliriz ve bunun iki sene devam edebileceğini söyleyebiliriz. Tabii 4 ve 5 büyüklüklerinde depremler yavaş yavaş azalacak ama 3 civarında ara ara depremler olabilir. Bunun için artık şaşırmamak lazım. Az önce söylediğim gibi Karlıova, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van bölgesinde dikkatli olmak lazım. Ancak Türkiye’nin her yerinde artık deprem olabilir” dedi.

    "MALATYA VE TUNCELİ BÖLGELERİNDE 5-10 YIL İÇERİSİNDE BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ"

    "MALATYA VE TUNCELİ BÖLGELERİNDE 5-10 YIL İÇERİSİNDE BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUZ"
    Türkiye’nin deprem haritasının Japonya gibi artık kıpkırmızı olduğuna dikkat çeken Moriwaki', “Onun için ne zaman geliyor demek yerine her an deprem olabilir diye herkesin hazır olması lazım. Bunun için hükümet, belediyeler, okullar, şirketler ve ailelerin hep birlikte hareket edip hazır olması lazım ve bunun sonucunda oluşabilecek hasarın 70’i yok olacak. Bunun için şimdiden hazır olmak lazım. İstanbul tarafı tehlikeli bölge olarak söyleyebiliriz. Burada acil bir şekilde kentsel dönüşüm yapmak lazım. Bunun için olacak seçimde kim olursa olsun, inşaatı ve kentsel dönüşümü iyi bilen biri olması lazım. Bunu özellikle belirtmek lazım.
    Ben de bu konuda yardım etmek için hazırım. 7.4 büyüklüğünde deprem ileride olacak ama ileride. Elazığ’daki fay yeni kırıldı, hemen bir deprem beklemiyoruz ama Malatya ve Tunceli taraflarında şimdi değil de ileride bir deprem olabilir. Genel olarak bu bölgede 5 veya 10 senede bu büyüklükte bir deprem olacağını düşünmüyorum. Ama büyüklüğü 5 civarında artçı depremler devam edecek. İzmir ve Marmara Bölgesi’nde İstanbul’a dikkat etmek lazım” diye konuştu.(İHA)
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    Anahtar Kelimeler:
    deprem İstanbul İzmir
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