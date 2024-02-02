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    4. Tek gecelik ilişki macerası sonu oldu! Genç futbolcuyla cinsel birliktelik yaşarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Tek gecelik ilişki macerası sonu oldu! Genç futbolcuyla cinsel birliktelik yaşarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.02.2024 08:41 | Son Güncelleme:
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    Corinthians U-20 takımının 19 yaşındaki oyuncusu Dimas Candido de Oliveira Filho'nun evinde ilişki yaşadığı Livia Gabriele da Silva Matos isimli genç bir kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Brezilya polisi durumu şüpheli ölüm olarak nitelendirerek araştırmaya başladı.

    Corinthians U-20 takımının 19 yaşındaki oyuncusu Dimas Candido de Oliveira Filho'nun Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki evinde Livia Gabriele da Silva Matos isimli genç bir kadın cinsel birliktelik yaşadıktan sonra hayatını kaybetti. Tatuape Belediye Hastanesi'ne kaldırılan Matos, cinsel organında kanama ve dört kalp krizine bağlı solunum durması nedeniyle hayatını kaybetti.

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    "RIZAYA DAYALI" VURGUSU YAPILDI

    Futbolcu, Livia'nın cinsel organında kan görünce bayıldığını ifade etti. Acil servisleri arayarak ambulanstaki genç kadına hastaneye kadar eşlik eden futbolcu, polise Livia ile rızaya dayalı cinsel ilişki yaşadığını ifade ederek kendisini savundu. Genç futbolcu Livia'nın cinsel organında kan olduğunu fark edince bayıldığını söyledi.
    Futbolcunun avukatı Tiago Lenoir , Brezilya'nın 'Metropoles' gazetesine verdiği demeçte, iki gencin bir ay önce sosyal medya aracılığıyla tanıştıklarını söyleyerek, "Prezervatif kullanarak rızalarıyla seks yaptıklarını ve orada sadece kullandıkları elektronik sigaraların bulunduğunu doğruluyorum" dedi.
    Avukat savunmasında iki genç adamın alkol veya uyuşturucu kullanmadıklarını ve aynı zamanda rızaya dayalı cinsel ilişkilerinde herhangi bir nesne kullanmadıkları konusunda ısrar etti.
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    Anahtar Kelimeler:
    cinsel ilişki
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