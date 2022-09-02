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  4. Tek kolu ve iki eli olan TikTok fenomeni eleştirilerin hedefi oldu! “Onu kesmelisin”

Tek kolu ve iki eli olan TikTok fenomeni eleştirilerin hedefi oldu! “Onu kesmelisin”

02.09.2022 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kolu ve iki eli olan TikTok fenomeni Berrett Huntsman gelişmemiş elini kesmesini isteyen sosyal medya eleştirilerine sert cevap verdi. Beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Huntsman, TikTok’taki 200 bin takipçisiyle gündelik hayatının detaylarını paylaştı.

TikTok’ta 200 bin takipçisi bulunan Berrett Huntsman isimli bir kadın doğuştan bir kollu ve iki elli olarak doğdu. Sol kolunun gelişmemesine rağmen ikinci bir eli bulunan kadın farkındalık yaratmak için sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapıyor. İnsanların dış görüntüsü nedeniyle kendisini eleştirdiğini dile getiren Huntsman, sosyal medyadan yapılan nefret yorumlarına sert tepki gösterdi. 19 yaşındaki fenomen isim beden pozitifliğini vurgulayarak vücudunun her bir noktasıyla barışık ve mutlu olduğunun altını çizdi.

SERT CEVAP VERDİ

Sosyal medya kullanıcılarının çoğunlukla gelişmemiş uzvunu kesmesi yönünde yorumlar yaptığını dile getiren Huntsman, “Onu kesmelisin diyorlar. Ancak elim gayet iyi durumda ve günlük işlerimde onu kullanabiliyorum. Bu annemden bana kalan bir hediye ve onunla mutlu bir şekilde yaşamayı öğrendim. Sizin nefret yorumlarınız daha çok para kazanmamı sağlıyor” dedi.
Berrett Huntsman’ın hayata karşı tutumundan ve beden pozitifliğine yönelik paylaşımlarından ilham aldıklarını belirten sosyal medya kullanıcıları ise yorumlarda fenomen ismi övmeyi tercih etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu dünyada senin gibi daha fazla insana ihtiyaç var” yorumunu yaptı. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Çalışan bir eli neden kessin ki? Çok acımasızsınız” yorumunu ekledi.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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