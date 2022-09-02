Tek kolu ve iki eli olan TikTok fenomeni eleştirilerin hedefi oldu! “Onu kesmelisin”

TikTok’ta 200 bin takipçisi bulunan Berrett Huntsman isimli bir kadın doğuştan bir kollu ve iki elli olarak doğdu. Sol kolunun gelişmemesine rağmen ikinci bir eli bulunan kadın farkındalık yaratmak için sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşım yapıyor. İnsanların dış görüntüsü nedeniyle kendisini eleştirdiğini dile getiren Huntsman, sosyal medyadan yapılan nefret yorumlarına sert tepki gösterdi. 19 yaşındaki fenomen isim beden pozitifliğini vurgulayarak vücudunun her bir noktasıyla barışık ve mutlu olduğunun altını çizdi.

SERT CEVAP VERDİ

Sosyal medya kullanıcılarının çoğunlukla gelişmemiş uzvunu kesmesi yönünde yorumlar yaptığını dile getiren Huntsman, “Onu kesmelisin diyorlar. Ancak elim gayet iyi durumda ve günlük işlerimde onu kullanabiliyorum. Bu annemden bana kalan bir hediye ve onunla mutlu bir şekilde yaşamayı öğrendim. Sizin nefret yorumlarınız daha çok para kazanmamı sağlıyor” dedi.