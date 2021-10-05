Teoman, çocukluk günlerine gitti!

Rock müziğin ünlü ismi Teoman, sosyal medya hesabı üzerinden annesi Şaziment Yakupoğlu ile beraber olduğu çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.

İçine kapanık ve kitaplara düşkün bir çocuk olduğunu söyleyen sanatçı, o döneme dair anılarını dile getirdi.

Teoman, paylaşımının altına çocukluk dönemleriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

''AÇMA ÖYLE GÖZLERİNİ''

Yıllar öncesini anan 53 yaşındaki sanatçı, annesi Şaziment Yakupoğlu ile çekilen bu karesini yayınladı.

Gönderisinde nasıl bir çocukluk geçirdiğinden bahseden Teoman, şu sözlere yer verdi:

"Ben topraklarımın değil, odamın insanıyım. Çocukken arkadaşlarımla futbol, misket oynamak yerine odama kapanıp kitaplarla vakit geçirirdim. Annemse küçükken yaşıtlarımla kaynaşayım isterdi.

İnsanlarla konuşmaktan utandığım için evde tek başıma oturuyorum diye endişelenirdi. Gerçi değişen bir şey yok, hala öyle... O yıllarda kitaplara fazlaca düşkündüm ve kitap bizde pek de matah bir şey sayılmıyordu. Hele kuzenim sürmenaj olunca, annem korktu. Çok okuyanların kafayı yediğini düşünüyordu. Okurken çok heyecanlanır, adeta kitabın içine girerdim. Annem, 'Açma öyle gözlerini' derdi."

Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.