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Tepkiler çığ gibi! Fenerbahçe taraftarı Sevilla mağlubiyetinin faturasını İrfan Can Kahveci'ye kesti! "Arda Güler 3 dakikada yaptı"

10.03.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Sevilla ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona ererken, Sarı-Lacivertliler birçok net pozisyonu cömertçe harcadı. Alınan bu mağlubiyetin yankıları sürerken Fenerbahçeli taraftarlar mağlubiyetin faturasını 87 dakika oyunda kalan İrfan Can Kahveci'ye kesti. İşte detaylar...

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İspanya'da oynanan maçta kazanan taraf, 2-0'lık skorla Sevilla oldu.

İRFAN CAN'A BÜYÜK TEPKİ!

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Birçok net fırsattan faydalanamayan temsilcimizde alınan bu mağlubiyetin yankıları sürerken, Sarı-Lacivertli taraftarlar yıldız isim İrfan Can Kahveci'ye Sevilla karşısındaki performansı nedeniyle ekstra bir tepki gösterdi.

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FATURA ONA KESİLDİ

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İspanyol ekibi karşısında 87 dakika sahada kalan ve 87. dakikada yerini Arda Güler'e bırakan tecrübeli orta saha performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Mağlubiyetin faturasının kesildiği isimlerden olan İrfan Can, takımının yediği ilk golde de yerde kalarak faul beklemişti.

ARDA İLE KIYASLANDI

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Sosyal medyada kısa sürede en çok konuşulanlar arasına giren İrfan Can'ın 87 dakikalık performansı özellikle onun yerine dahil olan Arda Güler ile karşılaştırıldı. Hatta bazı taraftarlar Kahveci için 'Onun maç boyunca yapamadığını Arda Güler 3 dakikada yaptı' ifadelerini kullandı.

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