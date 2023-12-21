Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. The Simpsons (Simpsonlar) yine formda! İşte 2023 yılında gerçekleştiği iddia edilen birbirinden çılgın tahminleri... Sosyal medyayı hareketlendirdiler

    The Simpsons (Simpsonlar) yine formda! İşte 2023 yılında gerçekleştiği iddia edilen birbirinden çılgın tahminleri... Sosyal medyayı hareketlendirdiler

    21.12.2023 14:36 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Otuz yılı aşkın süredir devam eden The Simpsons (Simpsonlar), 2023 yılında da kehabetleri sayesinde sosyal medyayı bir hayli meşgul etmeyi başarmıştı. Yıllardır devam eden gizemli kehanetlerin çizgi dizisi Simpsonlar, bu yıl bir dizi tüyler ürpertici tahminle yeniden hayranlarını şaşkına çevirmeyi başardı. İşte sosyal medyayı kasıp kavuran 2023 Simpsonlar tahminleri...

    Hayranlarının beğenisini toplamayı başaran Springfield sakinleri ve Simpson ailesi daha gerçekleşmeden büyük dünya olaylarını tahmin etmesiyle ünlü. Komplo teorilerinin ve sosyal medyanın ilgisini çeken kehanetleriyle Simpsonlar, 2023 yılında da hayranlarını şaşkına çevirmeyi başardı. Geçmişte The Simpsons'ın yaratıcıları Donald Trump'ın Amerika Başkanı seçileceğini , Lady Gaga'nın Super Bowl'da olacağını ve hatta koronavirüs salgınını öngörmüştü. Bu yıl ise öngörüleri sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Kesfet

    BARBİE ÇILGINLIĞI

    BARBİE ÇILGINLIĞI

    “Lisa Malibu Stacy'ye Karşı” isimli bölümde haber spikeri Kent Brockman'ın yeni Malibu Stacy bebeğinin piyasaya sürülmesiyle ilgili uzun bir konuşma yapıyor. Lisa, Malibu Stacy bebeğinin yaratıcılarına daha feminist mesaj taşıyan bir oyuncak yapmaları konusunda meydan okurken bu anlar gerçek hayattaıi Greta Gerwig'e benzetildi.

    TWITTER'IN DEĞİŞİMİ

    TWITTER'IN DEĞİŞİMİ

    Bu yılın en tuhaf dönüşümlerinden biri de Twitter'ın tamamen yeniden markalaşarak 'X' adını alması oldu. Elon Musk, platformu geçen yılın Ekim ayında 44 milyar dolara satın aldıktan sonra Nisan ayında Twitter'ın iş ortaklarına Twitter'ın adının X Corp olarak değiştirildiğini belirten bir e-posta gönderdi.

    Simpsonlar bunun olacağını zaten görmüştü. Hayranlar, 2012'deki "Ned 'n' Edna's Blend Agenda" adlı bölümde Homer'ın telefonunda oldukça benzer bir uygulamanın bulunduğunu ve bunun Musk'ın yeni logosuna benzediğini fark etti.

    RADYOAKTİF BALIK

    RADYOAKTİF BALIK

    Bu yıl gerçekleşen daha tuhaf 'tahminlerden' birinde, Simpsonlar izleyicileri Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın balık yemesi ile çizgi filmin bir bölümü arasında bir bağlantı gördü. Politikacının, radyoaktif suyun salınımına ilişkin güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmak için Fukushima sahilindeki sulardan 'güvenli ve lezzetli' balık yediği videoya çekildi.


    Simpsons hayranları bunu 1990 yılında Bay Burns'ün nükleer santralden kaynaklanan kirlilik nedeniyle mutasyona uğradığı söylenen üç gözlü bir balığı yediği bir bölüme bağladılar.

    TAHTA KURUSU İSTİLASI

    TAHTA KURUSU İSTİLASI

    Simpsons'ın 24. sezonundaki "Ucuz Kürsü Romanı (Pulpit Friction)" isimli 18. bölümünde Fransa, İngiltere ve ABD'yi ele geçiren tahta kurusu sorunun öngörüldüğü iddia edildi.

    TİTANİK DENİZALTI TRAJEDİSİ

    TİTANİK DENİZALTI TRAJEDİSİ

    1912 yılında batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan Titan denizaltısı tüm dünyanın gündemindeydi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda kullanıcılar Simpsons’ın 2006 yılındaki bir bölümünde kaybolan denizaltını bildiği söylendi.

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    kehanet simpsons
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Merkez Bankası faiz kararı Aralık ayı için belli oldu!

    Merkez Bankası faiz kararı Aralık ayı için belli oldu!

    2000 sonrası sigortalılar için emeklilik düzenlemesi!

    2000 sonrası sigortalılar için emeklilik düzenlemesi!

    Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

    Kuzeniyle evliliği reddeden kızlarını öldürdüler! 'Namus cinayeti'

    Birbirlerine sürtünerek meditasyon yaptılar

    Birbirlerine sürtünerek meditasyon yaptılar

    'Müstehcenlik' gözaltısı durdurmadı! Transparan ayna pozları

    'Müstehcenlik' gözaltısı durdurmadı! Transparan ayna pozları

    Canlı yayında yarı çıplaktı! Sansür bandı kayınca şaşırdı

    Canlı yayında yarı çıplaktı! Sansür bandı kayınca şaşırdı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

    Kongre binasındaki cinsel ilişki skandalında yeni iddia

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Yüksek ısı yalıtımı, su geçirmezlik, ultra konfor! Çok satanlarda zirvede

    Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

    Türk turisti ünlü sandılar! Fotoğraf ve imza kuyruğu oldu

    Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

    Çocuklarına işkence yaptı! 'Cinler tarafından ele geçirilmişti'

    Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

    Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.