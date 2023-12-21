The Simpsons (Simpsonlar) yine formda! İşte 2023 yılında gerçekleştiği iddia edilen birbirinden çılgın tahminleri... Sosyal medyayı hareketlendirdiler

TWITTER'IN DEĞİŞİMİ

Bu yılın en tuhaf dönüşümlerinden biri de Twitter'ın tamamen yeniden markalaşarak 'X' adını alması oldu. Elon Musk, platformu geçen yılın Ekim ayında 44 milyar dolara satın aldıktan sonra Nisan ayında Twitter'ın iş ortaklarına Twitter'ın adının X Corp olarak değiştirildiğini belirten bir e-posta gönderdi.

Simpsonlar bunun olacağını zaten görmüştü. Hayranlar, 2012'deki "Ned 'n' Edna's Blend Agenda" adlı bölümde Homer'ın telefonunda oldukça benzer bir uygulamanın bulunduğunu ve bunun Musk'ın yeni logosuna benzediğini fark etti.