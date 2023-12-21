The Simpsons (Simpsonlar) yine formda! İşte 2023 yılında gerçekleştiği iddia edilen birbirinden çılgın tahminleri... Sosyal medyayı hareketlendirdiler

Hayranlarının beğenisini toplamayı başaran Springfield sakinleri ve Simpson ailesi daha gerçekleşmeden büyük dünya olaylarını tahmin etmesiyle ünlü. Komplo teorilerinin ve sosyal medyanın ilgisini çeken kehanetleriyle Simpsonlar, 2023 yılında da hayranlarını şaşkına çevirmeyi başardı. Geçmişte The Simpsons'ın yaratıcıları Donald Trump'ın Amerika Başkanı seçileceğini , Lady Gaga'nın Super Bowl'da olacağını ve hatta koronavirüs salgınını öngörmüştü. Bu yıl ise öngörüleri sosyal medyanın gündemine yerleşti.
“Lisa Malibu Stacy'ye Karşı” isimli bölümde haber spikeri Kent Brockman'ın yeni Malibu Stacy bebeğinin piyasaya sürülmesiyle ilgili uzun bir konuşma yapıyor. Lisa, Malibu Stacy bebeğinin yaratıcılarına daha feminist mesaj taşıyan bir oyuncak yapmaları konusunda meydan okurken bu anlar gerçek hayattaıi Greta Gerwig'e benzetildi.
Bu yılın en tuhaf dönüşümlerinden biri de Twitter'ın tamamen yeniden markalaşarak 'X' adını alması oldu. Elon Musk, platformu geçen yılın Ekim ayında 44 milyar dolara satın aldıktan sonra Nisan ayında Twitter'ın iş ortaklarına Twitter'ın adının X Corp olarak değiştirildiğini belirten bir e-posta gönderdi.
Simpsonlar bunun olacağını zaten görmüştü. Hayranlar, 2012'deki "Ned 'n' Edna's Blend Agenda" adlı bölümde Homer'ın telefonunda oldukça benzer bir uygulamanın bulunduğunu ve bunun Musk'ın yeni logosuna benzediğini fark etti.
Bu yıl gerçekleşen daha tuhaf 'tahminlerden' birinde, Simpsonlar izleyicileri Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın balık yemesi ile çizgi filmin bir bölümü arasında bir bağlantı gördü. Politikacının, radyoaktif suyun salınımına ilişkin güvenlik kaygılarını ortadan kaldırmak için Fukushima sahilindeki sulardan 'güvenli ve lezzetli' balık yediği videoya çekildi.
Simpsons hayranları bunu 1990 yılında Bay Burns'ün nükleer santralden kaynaklanan kirlilik nedeniyle mutasyona uğradığı söylenen üç gözlü bir balığı yediği bir bölüme bağladılar.
Simpsons'ın 24. sezonundaki "Ucuz Kürsü Romanı (Pulpit Friction)" isimli 18. bölümünde Fransa, İngiltere ve ABD'yi ele geçiren tahta kurusu sorunun öngörüldüğü iddia edildi.
1912 yılında batan Titanik'in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan Titan denizaltısı tüm dünyanın gündemindeydi. Sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda kullanıcılar Simpsons’ın 2006 yılındaki bir bölümünde kaybolan denizaltını bildiği söylendi.