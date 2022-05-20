Tıp dünyasına geçti! Bebeğini ikinci kez doğuracak: Duyduğumda inanmadım

Amerikalı sosyal medya fenomeni Jaiden Ashlea, Levi James adını verdiğini oğlunun Temmuz ayındaki doğumu için gün sayıyordu. Ancak Mart ayında hamileliğin 18. haftasında doğum öncesi anatomi taraması yaptırdığında oğlunun doğumsal bir hastalığa sahip olduğunu öğrendi.

İKİ KEZ ANNE OLACAK

Oğlunun doğumsal bir kusur olarak kabul edilen spina bifida hastalığı olduğunu öğrenen Ashlea’ya doktorlar bebeğinin omuriliğinin sağlıklı bir şekilde oluşmadığını anlattı.

Hastalıkla birlikte bebeğinin omurilik kemiklerinin ilişkili sinirleri tamamen örtmediği anlatan doktorlar Levi James’in yaşama şansının düşük olduğunu belirtti.

Doktorların açıklamasını duyduğunda büyük bir şok yaşadığını ve onları anlamakta zorlandığını ifade eden Ashlea, “Duyduğumda inanmadım. Doktorlar bunu söylediğinde şoktan uzun bir süre konuşamadım” dedi.

Jaiden Ashlea ve nişanlısı Noah Detrick’e doktorlar bebeğin doğduğunda beyin ölümünün gerçekleşeceğini ve uzun bir yaşam şansının olmadığını söyledi. Ancak genç çift çocuklarını yaşatmak için başka doktorlar araştırdı ve bebeklerinin yaşaması için bir umutları olduğunu anlayarak bunu denemeye karar verdi.