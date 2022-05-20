Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Tıp dünyasına geçti! Bebeğini ikinci kez doğuracak: Duyduğumda inanmadım

Tıp dünyasına geçti! Bebeğini ikinci kez doğuracak: Duyduğumda inanmadım

20.05.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya basınında tıp sektörüne geçen ilginç bir olay yaşandı. 23 yaşındaki anne adayı Jaiden Ashlea, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla bebeğini ikinci kez doğurmaya hazırlandığını söyledi. Sosyal medya fenomeni olan Jaiden Ashlea, bebeğinin anne karnına yaşadığı sağlık problemi nedeniyle iki kez dünya getireceğini anlattı.

Amerikalı sosyal medya fenomeni Jaiden Ashlea, Levi James adını verdiğini oğlunun Temmuz ayındaki doğumu için gün sayıyordu. Ancak Mart ayında hamileliğin 18. haftasında doğum öncesi anatomi taraması yaptırdığında oğlunun doğumsal bir hastalığa sahip olduğunu öğrendi.

İKİ KEZ ANNE OLACAK

Oğlunun doğumsal bir kusur olarak kabul edilen spina bifida hastalığı olduğunu öğrenen Ashlea’ya doktorlar bebeğinin omuriliğinin sağlıklı bir şekilde oluşmadığını anlattı.
Hastalıkla birlikte bebeğinin omurilik kemiklerinin ilişkili sinirleri tamamen örtmediği anlatan doktorlar Levi James’in yaşama şansının düşük olduğunu belirtti.
Doktorların açıklamasını duyduğunda büyük bir şok yaşadığını ve onları anlamakta zorlandığını ifade eden Ashlea, “Duyduğumda inanmadım. Doktorlar bunu söylediğinde şoktan uzun bir süre konuşamadım” dedi.
Jaiden Ashlea ve nişanlısı Noah Detrick’e doktorlar bebeğin doğduğunda beyin ölümünün gerçekleşeceğini ve uzun bir yaşam şansının olmadığını söyledi. Ancak genç çift çocuklarını yaşatmak için başka doktorlar araştırdı ve bebeklerinin yaşaması için bir umutları olduğunu anlayarak bunu denemeye karar verdi.
Hamilelik sırasında bebeğin omurgasını iyileştirecek bir ameliyatın mümkün olduğunu öğrenen anne Ashlea, bıçak altına yattı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Instagram silmişti! Geri almak için öyle bir şey yaptı ki...

Instagram silmişti! Geri almak için öyle bir şey yaptı ki...

Arkalarına bile bakmadan kaçtılar! Tam 10 saat yürüdüler

Arkalarına bile bakmadan kaçtılar! Tam 10 saat yürüdüler

Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...

Herkese rezil etti! Kocasının kendisini aldattığını öğrenince...

Takıntılı hayranı kabusu yaşattı! “Beni kaçırmak istedi”

Takıntılı hayranı kabusu yaşattı! “Beni kaçırmak istedi”

İlginizi Çekebilir

Öğretmen ve öğrencisi dolapta cinsel ilişkiye girdi

Öğretmen ve öğrencisi dolapta cinsel ilişkiye girdi

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Didim’e gitmek için 4 neden!

Didim’e gitmek için 4 neden!

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.