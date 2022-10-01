Tişörtündeki yazı kırmızı halıya damga vurdu! Birbirinden ünlü isimlerin katıldığı Altın Portakal'ın açılış gecesi

Türkiye’nin en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 59’uncusu Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenleniyor. 10 bin kişilik Spor Salonu’nda 2 yıldır pandemi gölgesinde düzenlenen törende bu yıl kırmızı halıda şıklık yarışı yaşandı. Törenin gerçekleşeceği salona gelen film ekipleri kırmızı halı sonunda kurulan alanda fotoğraf çektirdi.
İŞTE ALTIN PORTAKAL'IN AÇILIŞ GECESİNDEN FOTOĞRAFLAR
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 59’uncu kez düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali çerçevesinde 10 bin kişilik spor salonunda kırmızı halı ve açılış galası gerçekleştirildi.
Kırmızı halıda her sene olduğu gibi bu yıl da şıklık yarışı yaşandı.
Görkemli geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, usta sanatçı Perihan Savaş, Erkan Can, Nurgül Yeşilçay ve Oktay Kaynarca'nın yanı sıra, festivalde yer alan filmlerin dünyaca ünlü yönetmenleri, oyuncular, Türk sinema ve televizyon dünyasının birbirinden ünlü yıldızları ile Antalyalı sinemaseverler katıldı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kırmızı halı geçişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Altın Portakal Film Festivali'nin Türkiye'deki en önemli kültür sanat etkinliklerinin içerisinde yer aldığını ve bakanlık olarak festivali her zaman desteklediklerini söyledi.
Sinema konusunda Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğuna işaret eden Ersoy, "Dizi ve filmlerimi dünyada çok izleniyor ve beğeniliyor. Altın Portakal'ın 59'uncusu çok önemsiyoruz. Her geçen yıl uluslararası bilinirliliğinin artması bizi sevindiriyor. Bu festivalin önemli bir misyonu daha var. Sanat emekçilerinin isimlerinin hatırlanmasına, gelecek nesillere aktarılmasında da önemli bir rol oynuyor. Sinema hafızamızı yitirirsek, esas tehlike o zaman başlıyor. Hafızanın her zaman kalıcı olması ve bu isimlerin gelecek nesillere ve sanatçılara örnek olması çok çok önemli. Başta bu festival olmak üzere, sinemayla ilgili her türlü aktivitenin bakanlık olarak arkasındayız ve destekliyoruz" diye konuştu.
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