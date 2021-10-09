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Tost ekmeğinden börek tarifi! Yapınca 'ne kolaymış' diyeceksiniz!

09.10.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bütün haftanın yorgunluğunu atabileceğiniz hafta sonu nihayet geldi. Keyifli tatil kahvaltınıza çok yakışacak yeni tarifler denemeye ne dersiniz? İşte, hem evdeki bayat ekmekleri değerlendirip hem de lezzetten parmaklarınızı yiyeceğiniz tost ekmeğinden börek tarifi...

Bütün hafta sadece karın doyurmak için yapılmış renksiz kahvaltıları unutun. İşte, hem leziz hem de pratik tost ekmeğinden börek tarifi:

Tost ekmeğinden börek tarifi için malzemeler:

  • Dilediğiniz sayıda tost ya da sandviç ekmeği
  • Peynir
  • Sucuk
  • Yumurta
  • Sıvı yağ

TOST EKMEĞİNDEN BÖREK MALZEMELERİ

Ekmeklerin kenarlarını kesin ve elde ettiğiniz ekmek içini merdaneyle açın.
Ardından, merdaneyle açtığınız ekmek içlerinin arasında peynir, sucuk ve dilediğiniz malzemeleri ekleyin. Sigara böreği gibi sarın.
Yumurtaya bulayıp, daha önceden kızdırdığınız bol yağlı tavada kızartın. Afiyet olsun.
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