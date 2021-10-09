Tost ekmeğinden börek tarifi! Yapınca 'ne kolaymış' diyeceksiniz!

Bütün hafta sadece karın doyurmak için yapılmış renksiz kahvaltıları unutun. İşte, hem leziz hem de pratik tost ekmeğinden börek tarifi:
Tost ekmeğinden börek tarifi için malzemeler:
- Dilediğiniz sayıda tost ya da sandviç ekmeği
- Peynir
- Sucuk
- Yumurta
- Sıvı yağ
TOST EKMEĞİNDEN BÖREK MALZEMELERİ
Ekmeklerin kenarlarını kesin ve elde ettiğiniz ekmek içini merdaneyle açın.
Ardından, merdaneyle açtığınız ekmek içlerinin arasında peynir, sucuk ve dilediğiniz malzemeleri ekleyin. Sigara böreği gibi sarın.
Yumurtaya bulayıp, daha önceden kızdırdığınız bol yağlı tavada kızartın. Afiyet olsun.
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