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Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

08.07.2021 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman, basına açık olarak gerçekleştirildi.

Koşuyla başlayan idman, koordinasyon çalışmasıyla sürdü. Top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

İzinli olan Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Marek Hamsik ile kalçasında ağrı bulunan Salih Kavrazlı, idmanda yer almadı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı çift idmanla 2021-2022 sezonu hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları

Trabzonspor'da yeni sezon hazırlıkları
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