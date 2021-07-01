Trafikte ateş açan Burakcan Övüç’ün babası Murat Övüç kimdir?

Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç’ün otomobilin camından küfür ederek havaya ateş açtığı görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyadan büyük tepki çeken görüntülerin ardından ise Murat Övüç’e sosyal medyadan linç girişiminde bulunuldu. Birçok kişi tarafından merak edilmeye başlanan Murat Övüç’ün kim olduğu ise merak ediliyor. Peki Murat Övüç kimdir?

Murat Övüç kimdir?

Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Murat Övüç, bir evlilik yaptı. 7 yıl süren evliliğinin ardından ise Burakcan Övüç adında bir oğlu oldu.

Murat Övüç, 1968 yılında Van’da doğdu. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu.

Murat Övüç, Beyoğlu’nda bir otel işletmecisi.

Bunun yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu’nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren “Benim Adım Osman” isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer aldı.